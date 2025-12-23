Más Información

, quien es el principal sospechoso en el trágico fallecimiento de sus padres, el productor , ocurrido el fin de semana pasado, había revelado anteriormente que en una ocasión ideó un plan para conseguir fármacos mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

La anécdota fue relatada en el pódcast Dopey durante la promoción de la película Being Charlie, estrenada en 2015. En ese espacio, Nick detalló que pensó en fingir inestabilidad emocional con el objetivo de obtener medicamentos.

“Me decían: ‘No necesitas medicamentos’, y yo estaba entrando en pánico”, contó. Cabe mencionar que Nick ha ingresado al menos 20 veces a rehabilitación debido a su adicción a las drogas.

De acuerdo con su testimonio, el personal del centro Alina Lodge, en Nueva Jersey, consideró que la insistencia con la que solicitaba la medicación era una actuación.

“Pensé: ‘¿Cómo les demuestro a estos cabrones que estoy loco?’”, recordó. “Así que dije: ‘Voy a lanzar una piedra contra una ventana’”.

El hijo del cineasta atacó una sala de reuniones que contaba con grandes ventanales de cristal y señaló que odiaba lo importante que ese lugar era para el personal del centro.

“Así que tomé una piedra, empecé a caminar por el sendero, subí una colina y lancé la piedra contra la ventana. Una mujer me vio, me delató y entonces me pusieron Wellbutrin”, relató entre risas.

Wellbutrin es un medicamento antidepresivo que también se utiliza para tratar otros trastornos. De acuerdo con información especializada, el fármaco incrementa las concentraciones de dopamina, serotonina y norepinefrina en el cerebro.

Diagnosticado con esquizofrenia

Luego de que Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele fueran hallados sin vida en su domicilio de Los Ángeles, en el vecindario de Brentwood, la Oficina del Médico Forense confirmó que ambos fallecieron a causa de múltiples heridas por arma punzocortante, determinando que se trató de un homicidio.

Nick, según reportó TMZ, fue diagnosticado con esquizofrenia antes de los asesinato. Nick está acusado de dos cargos de homicidio en primer grado, con la agravante de múltiples asesinatos.

De ser declarado culpable, enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Se espera que, en su comparecencia programada para el 7 de enero, se declare no culpable por razón de su estado mental.

Los reportes indican que hace aproximadamente un mes. los médicos habrían modificado su medicación para la esquizofrenia, lo que provocó que Nick actuara de forma “errática” con su familia.

