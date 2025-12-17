Más Información

Un trágico suceso sacudió Hollywood el pasado fin de semana, cuando el cineasta , fueron encontrados sin vida en su mansión en Brentwood.

Tras una exhaustiva investigación, el forense del condado de Los Ángeles confirmó que la pareja falleció a causa de "múltiples heridas por un arma cortante", y la causa de su muerte ha sido clasificada como homicidio.

El hallazgo de los cuerpos fue realizado por su hija, Romy, quien inmediatamente alertó a las autoridades. Durante su declaración, Romy señaló que su hermano, Nick (el segundo de tres hermanos), vivía con sus padres y lo describió como "peligroso", sugiriendo que debía ser considerado uno de los principales sospechosos.

La noche del 14 de diciembre, Nick fue arrestado bajo sospecha de haber asesinado a sus padres y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza.

Su comparecencia, programada inicialmente para este miércoles 17 de diciembre, fue pospuesta hasta el 7 de enero, luego de que su abogado indicara que aún era demasiado pronto para que su cliente se declarara culpable.

Se reportó que, al momento de su detención, Nick no ofreció resistencia alguna. Según TMZ, Rob y Nick habían tenido una fuerte discusión durante una fiesta navideña la noche del sábado, y ambos se retiraron poco después de la pelea.

La familia Reiner se pronuncia

Tras la trágica pérdida de sus padres, la familia Reiner ha solicitado privacidad para poder afrontar este difícil momento.

En un comunicado, los hijos de la pareja, Jake y Romy, expresaron su dolor y agradecieron el apoyo recibido. En particular resaltaron el estrecho vínculo que tenían con sus padres: "Ellos no solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos," comentó, pidiendo respeto y comprensión mientras enfrentan las consecuencias de esta tragedia.

La familia también solicitó que se eviten las especulaciones sin fundamento, y que se recuerde a Rob y Michele por el legado de amor y contribución que dejaron.

