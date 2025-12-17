Los Ángeles.— El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, dijeron el ayer los fiscales del condado de Los Ángeles.

Nick, de 32 años, será acusado por la muerte del actor y director de 78 años Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, anunció el fiscal de distrito Nathan Hochman en una conferencia de prensa junto con el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de múltiples asesinatos.

También incluirán una acusación especial de que utilizó un arma peligrosa, un cuchillo.

El anuncio de los cargos se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes heridas de arma blanca en su hogar en el exclusivo vecindario de Brentwood en Los Ángeles. Nick Reiner fue arrestado bajo sospecha del asesinato y encarcelado horas después.

El abogado de Nick, Alan Jackson, dijo que su cliente no fue llevado de la cárcel al tribunal por razones médicas y que su presentación sería hasta hoy.

Nick Reiner aún no ha presentado una declaración de culpabilidad y la policía no ha dicho nada sobre un posible motivo para llevar a cabo los asesinatos.

Rob Reiner fue el astro galardonado con el Emmy de la comedia All in the family y luego dirigió películas como Cuando Harry encontró a Sally. Fue un activista liberal franco durante décadas.

Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Estuvieron casados 36 años.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas de arma blanca, según dijo un oficial a AP.