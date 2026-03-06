Desde año pasado, apareció la licencia de conducir en la Ciudad de México y cambió temporalmente a un formato permanente. Esto evita que estemos renovando la licencia y tener que pagar el trámite cada que lo hagamos. Por ello, si todavía cuentas con una licencia vigente o te gusta dejar las cosas para el último y te gusta el futbol esto puede interesarte.

En Autopistas te explicamos cuáles son los requisitos, cuál es este nuevo tramite y de qué manera puedes tramitar tu licencia de conducir edición especial del Mundial 2026.

Para todos los que vivan en el Estado de Nuevo León, tramitar su licencia ya no será trámite laborioso. Gracias al lanzamiento de las licencias conmemorativas del Mundial, para que los conductores se aseguren de estar certificados, identificados y cuenten con la certeza jurídica fiscal.

Cómo será la Licencia de conducir conmemorativas al Mundial 2026

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular (ICV) se lanzó una edición especial de la licencia de conducir.

Una versión conmemorativa que se ajustó el diseño para incluir el logotipo estatal mundialista del león con un balón a sus pies.

Esta edición se empezó a emitir este martes 10 de febrero, hasta que concluya el Mundial 2026.

Los requisitos y costos para obtenerla serán los ya existentes, dependiendo la vigencia solicitada y si es licencia por primera vez o por renovación.

Los ciudadanos podrán obtenerla automáticamente al hacer su trámite en cualquier delegación del organismo, o bien, al hacer su reposición en línea, en www.icvnl.gob.mx.

Foto: Instituto de Control Vehicular

Placas conmemorativas al Mundial 2026

Y no solo eso, también siguieron el ejemplo de la Ciudad de México con las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026 con tres modelos diferentes de placas conmemorativas, todos con diseño alusivo al torneo. Estas placas edición limitada tendrán una producción total de 40,000 piezas y estarán disponibles a partir de finales de marzo de 2026.

