La actriz mexicana María Chacón continúa su colaboración con Dior Beauty. Hace pocos meses sorprendió a sus seguidores con la promoción de su perfume J’Adore y ahora acaba de compartir parte de su experiencia en una actividad con la marca en Los Cabos.

La influencer publicó imágenes con sus bonitos looks y, debido al destino paradisiaco, no podía faltar un traje de baño. Confirma que el modelo conocido como 'one piece' puede ser muy elegante y chic.

María Chacón en traje de baño estilo Barbie

María Chacón crea hermosos looks de playa durante sus viajes; suele usar trajes de baño con diseños y colores minimalistas, conjuntos con pantalones fluidos y vestidos elegantes adaptados a cada ocasión.

Para este viaje que combina trabajo y disfrute, la actriz llevó un traje de baño completo que no pasó desapercibido. Se trata de un diseño 'one piece' de escote recto y tirantes finos.

El bañador destaca por las franjas en blanco y negro, diseño al que la actriz se refirió como "vintage" por su parecido al traje de baño que lució la primera Barbie.

La combinación de estos dos colores siempre es elegante y muy fácil de combinar. Además, el grosor de las líneas aporta un aire moderno al look de playa.

María luce un traje de baño similar al de la primera Barbie. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Al verlo, nos recordó que este fin de semana, la firma Jacquemus presentó una nueva colección e incluyó el estampado de líneas gruesas verticales blancas y negras, así que este estilo seguramente se verá mucho este año.

Chacón compartió un "tablero de inspiración" en su post de Instagram para complementar un traje de baño blanco y negro con piezas de la marca Dior: sandalias con logo y lentes de sol ovalados, ambos con diseño bicolor a juego con su traje.

Una maleta con prendas blancas y negras

La actriz de “Papás por conveniencia” lució otro traje de baño completo, blanco con textura. Es un estilo atemporal muy elegante, que se puede combinar fácilmente por tratarse de un tono neutro.

El traje de baño blanco es muy elegante. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Durante el viaje con Dior Beauty predominó este dúo de colores en su ropa, desde la pijama hasta los vestidos más chic. ¿Te gusta vestir prendas blancas y negras como María Chacón? Podría ser la apuesta elegante para este verano.

Looks de María Chacón en su viaje con Dior Beauty. Foto: Instagram @oficialmariachacon

