La firma Carolina Herrera convirtió la Plaza Mayor de Madrid en una pasarela. Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presentó su colección primavera-verano 2026 el jueves 18 de septiembre.

“Por primera vez en más de cuatro décadas, Carolina Herrera ha trasladado su desfile principal de Nueva York, su localización habitual, a Madrid…”, detallan en EFE.

A este importante evento de moda internacional fueron invitadas personalidades mexicanas como Alejandra Capetillo, Jimena Jiménez, Michelle Salas y Renata Notni, quienes deslumbraron en primera fila con sus looks.

Alejandra Capetillo: el encanto de las flores

La influencer y modelo Ale Capetillo escogió un look de estilo romántico. Lució un maxivestido con detalle peplum, cinturón con flor 3D y cuello halter con volantes. La hija de Biby Gaytán acompañó este diseño con un coqueto bolso de mano rosa. Para la ocasión, lució su cabello con rizos en un peinado suelto y con volumen.

Ale Capetillo lució maxivestido con flores de gran tamaño. Foto: Cortesía

Michelle Salas: Silueta clásica en rojo vibrante

La elegante Michelle Salas eligió ir de rojo al desfile de Carolina Herrera, con un vestido ceñido en cintura, falda amplia y cuello en V profundo. “Casi siempre voy por tonos neutros, pero el rojo es diferente porque tiene esa fuerza y elegancia que siempre me inspira”, escribió en sus historias. La modelo mexicana lució un peinado recogido pulido sofisticado con 'baby hairs'.

Zapatos rojos y bolso negro acompañaron el look de Michelle Salas. Las joyas son Tiffany & Co. Foto: Cortesía

Renata Notni: La sofisticación del estampado de rayas

La actriz Renata Notni deslumbró con vestido midi ceñido de mangas largas, en color gris con estampado de rayas. En la prenda resaltan el drapeado en partes estratégicas y el escote 'off the shoulders' con detalle asimétrico. Notni usó lentes de sol XL de la firma que le aportaron un aire chic.

Renata mezcla sensualidad y elegancia en su look. Foto: Especial. Instagram @rennotni

Jimena Jiménez: En rosa luminoso

La creadora de contenido Jimena Jiménez también estuvo entre las invitadas a esta velada. Presenció la nueva colección de Carolina Herrera vestida con un bonito tono de rosa. Su vestido es largo y entallado, con copas y tirantes gruesos; este se completa con doble cinturón a juego.

Jimena lució un rosa alegre y ultrafemenino. Foto: Cortesía, Instagram @jimena.jimenezr

