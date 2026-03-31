Los pantalones bombachos que fueron un icono de los años 80 regresan esta primavera para convertirse en los reyes del armario. Dado su volumen, una de las dudas que siempre salta es con qué zapatos combinarlos, por eso te damos opciones para no fallar en el intento.

Antes, debes saber que el regreso de esta prenda no es casualidad: su diseño holgado permite moverte libremente, además de que se adapta a distintos cuerpos, edades y actividades, por lo que puede llevarse tanto en ocasiones formales como casuales.

Esta primavera, los pantalones bombachos se presentan en una amplia gama de colores, cortes más favorecedores, así como en nuevos tejidos, que los vuelven tanto más cómodos como elegantes, siempre y cuando elijas los zapatos adecuados.

El pantalón bombacho se puede lucir con zapatos altos y planos. Foto: Mango y Stradivarius

¿Lucen bien los pantalones bombachos con zapatos formales?

Firmas como Balmain e Isabel Marant apuestan por combinar esta prenda con tacones, los cuales realzan su formalidad como por arte de magia. “Los stilettos puntiagudos son una gran opción para dar una apariencia de frescura y elegancia”, señala el fashion stylist Tino Portillo.

Toma en cuenta que si eliges unos pantalones con tobillos ajustados, no solo consigues elevar el conjunto que llevas, también logras que el calzado brille por sí solo. No menos favorecedores son los de caída recta, que permiten a la punta del zapato asomarse.

“Las sandalias son una alternativa perfecta para looks de primavera o si estás de vacaciones en un lugar muy caluroso. Si quieres algo más formal para la noche, entonces busca un modelo de tacón”, recomienda el especialista de moda.

Diferentes diseños con tacón elevarán el look con este tipo de pantalones. Foto: Zara, Mango y Stradivarius

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Así se llevan los pantalones bombachos con zapatos casuales

Quien crea que un look sofisticado no puede ser cómodo está equivocada. Estos pantalones pueden verse muy chic con zapatos planos, pero deben tener tobillos ajustados. Para hacer lucir unas ballerinas, por ejemplo, busca un diseño decorado con brillos.

“En caso de que quieras darle un toque más casual o necesites caminar bastante, los mocasines resultan una excelente opción”, apunta Tino Portillo. Elige unos en color neutro para que sean más fáciles de combinar y complementa con un blazer o chamarra corta.

Si lo que buscas es comodidad total, entonces prueba con un par de tenis negros para un look propositivo. Eso sí, asegúrate de que la prenda sea de lana o algodón; de color liso (negro, gris o azul marino) o tenga algún estampado discreto, como raya de gis.

Las ballerinas se presentan como una de las opciones más cómodas. Foto: Brownie y Massimo Dutti

Los pantalones bombachos no solo confirman que las tendencias son cíclicas, sino que pueden ser tan versátiles como lo desees, siempre que elijas los zapatos adecuados. Lleva a tu clóset una de las tendencias más fuertes de esta primavera y lúcelos con mucho estilo.

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