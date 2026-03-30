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Hay algo que pasa cada temporada de calor: las sandalias regresan y, con ellas, la atención se va directo a los pies. Lo que antes podía pasar desapercibido, ahora forma parte del look completo.

La deja de ser solo mantenimiento y se convierte en un elemento de estilo. Tan importante como el bolso o los accesorios. Porque sí: unas increíbles no funcionan igual sin una pedicura a la altura.

El color rojo es la opción perfecta para cualquier temporada. Foto: Freepik
El color rojo es la opción perfecta para cualquier temporada. Foto: Freepik

Pedicure para lucir tus sandalias

En primavera y verano, los pies están completamente expuestos. Eso cambia las reglas. La pedicura no solo acompaña el outfit, lo termina. Puede hacerlo ver más pulido, más sofisticado o incluso más relajado, dependiendo de cómo se lleve.

Una buena elección de color, una forma cuidada y un acabado impecable pueden elevar incluso las sandalias más simples.

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Colores de pedicure que elevan cualquier sandalia

El color lo es todo. Y aunque las tendencias cambian, hay tonos que funcionan siempre:

  • Los rojos clásicos siguen siendo sinónimo de elegancia. Funcionan con todo y aportan ese efecto “arreglada sin esfuerzo”.
  • Los blancos y lechosos —muy en línea con la estética clean— hacen que el pie se vea pulido, fresco y moderno.
  • Los tonos pastel, como amarillo suave, lila o baby blue, son perfectos para la temporada y combinan naturalmente con looks ligeros.
  • Y para quienes buscan algo más llamativo, los colores vibrantes pueden convertirse en el punto focal del outfit, especialmente con sandalias neutras.
Color, forma y acabado: la guía clave para una pedicura de impacto. Foto: Instagram @deniseabdelkader, @beige_nailstudio, @ nailartbygrecia
Color, forma y acabado: la guía clave para una pedicura de impacto. Foto: Instagram @deniseabdelkader, @beige_nailstudio, @ nailartbygrecia

No todo es color. La forma define mucho más de lo que parece. Las uñas cuadradas proyectan un acabado más limpio y elegante. Las redondeadas se sienten más naturales y relajadas. Y en general, llevarlas cortas y bien limadas siempre se ve más sofisticado que optar por largos excesivos.

Errores en la pedicure que arruinan tus sandalias

Así como puede elevar el look, también puede jugar en contra. Uñas demasiado largas, esmalte descascarado o colores mal aplicados rompen la armonía del outfit.

La piel reseca o descuidada también resta, incluso con el mejor color. Y los diseños excesivos pueden saturar visualmente, especialmente cuando las sandalias ya tienen protagonismo.

La pedicura también es parte del look. Foto: Freepik
La pedicura también es parte del look. Foto: Freepik

En temporada de sandalias, la pedicura deja de ser opcional. Se convierte en una extensión del estilo personal, en ese detalle que completa el look sin necesidad de esfuerzo extra. Porque al final, no se trata solo de llevar sandalias, sino de saber cómo llevarlas.

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