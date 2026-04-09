Eiza González protagoniza la nueva portada de Women’s Health US en una edición que se aleja del glamour tradicional para centrarse en una conversación más honesta: el bienestar, la disciplina física y la relación con el cuerpo.

En un entorno de playa, la sesión construye una estética limpia y sin artificios, donde la actriz aparece en movimiento, con el cabello suelto, maquillaje casi imperceptible y una presencia que se sostiene más en la actitud que en la producción.

Eiza González en Women’s Health

Más allá de la imagen, la entrevista profundiza en una etapa más consciente en la vida de la actriz. Eiza González habla de equilibrio, de cómo ha cambiado su relación con el ejercicio y de la importancia de priorizar su salud física y mental en una industria que constantemente exige más.

Esta narrativa se traduce visualmente en una portada que no busca perfección, sino autenticidad. Aquí, el cuerpo no se presenta como un ideal inalcanzable, sino como resultado de constancia, cuidado y conexión personal.

Menos producción, más actitud: así se vive esta portada. Foto: Instagram womenshealthmag, @adamfranzino

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Trajes de baño que definen el mood de la sesión

Los looks siguen una misma línea: siluetas limpias, tonos neutros y piezas que dialogan con el entorno natural.

Uno de los más destacados es un traje de baño de una pieza en color blanco de Lisa Marie Fernandez. Con una estructura definida y líneas precisas, la pieza aporta un aire pulido sin perder frescura, contrastando con la naturalidad de la playa y la luz.

Trajes de baño, piel luminosa y una narrativa más real. Foto: Instagram womenshealthmag, @adamfranzino

En contraste, el traje de baño negro de Tropic of C introduce una lectura más minimalista. De líneas sencillas y ajuste al cuerpo, el diseño se enfoca en la silueta, sin elementos que distraigan. Es un look que confirma que, en este tipo de narrativa, menos realmente funciona más.

A lo largo de la sesión, se repiten bikinis y piezas en tonos sólidos, con cortes que acompañan el movimiento del cuerpo. No hay sobre estilización ni exceso de accesorios: cada elemento responde a una lógica de ligereza y funcionalidad.

El estilo como extensión del bienestar

Lo interesante de esta portada es cómo el styling deja de ser protagonista para integrarse en un discurso más amplio. Aquí, la moda no compite con la narrativa, la acompaña.

Las elecciones —desde los trajes de baño hasta el beauty look— construyen una imagen coherente con el mensaje: sentirse bien también es una forma de estilo.

El verdadero lujo: sentirse bien en tu propia piel. Foto: Instagram womenshealthmag, @adamfranzino

Esta portada marca una evolución en la forma en la que Eiza González se presenta públicamente. Más allá del impacto visual, hay una intención clara de mostrar una versión más cercana, más real y alineada con un momento donde el bienestar se convierte en prioridad.

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