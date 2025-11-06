El espíritu navideño volverá a brillar en Monterrey con Luztopía 2025, el festival de luces más grande de México. Este año se celebra bajo el lema 'Expreso Polo Norte'.

En su octava edición, el festival promete ser una experiencia única que mezcla tecnología, creatividad y tradición.

Luztopía 2025 abrirá sus puertas al público a partir del 19 de noviembre en el Parque Fundidora Imagen: Cortesía

¿Qué es Luztopía y qué atractivos tendrá en 2025?

Luztopía es el festival de luces navideñas más grande de México. Este año se presentarán más de 200 figuras iluminadas yotras atracciones.

En 2025, este recorrido nocturno, a orillas del Paseo Santa Lucía, llevará a los visitantes a un viaje por la época dorada de los trenes, con una ambientación inspirada en el art deco.

Vagones antiguos, relojes monumentales y locomotoras iluminadas marcarán el inicio de una ruta que culmina en el Polo Norte, donde los visitantes podrán conocer la casa de Santa Claus, su fábrica de juguetes, osos polares, pinos brillantes, pingüinos y el clásico trineo de Santa.

El festival celebra su octava edición consecutiva, con un recorrido temático que combina arte, tecnología y entretenimiento Imagen: Cortesía

En esta atmósfera navideña el festival incluye muchos atractivos más: espectáculos musicales, un Castillo Multimedia, el Expreso Polo Norte, la Estación Postal, el Túnel Delirio, la Rueda de la Fortuna, el Carrusel, los Playgrounds y el Gran Pino navideño.

Habrá un mercadillo artesanal, zona food truck, bar lounge y áreas de descanso.

Conoce el mapa de Luztopía y prepara tu visita en este parque donde se vive la navidad Imagen: Captura de pantalla

¿Cuándo será Luztopía 2025?

Luztopía 2025 abrirá del 19 de noviembre de este al 6 de enero de 2026.

El horario es de 17:30 a 23:00 horas, con el encendido oficial de luces a las 18:00 horas.

¿Dónde es Luztopía 2025?

La sede del festival de luces navideñas más grande de México es el Parque Fundidora, a orillas del Paseo Santa Lucía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

¿Cuánto cuesta la entrada a Luztopía 2025?

Los boletos están disponibles en las taquillas del evento y en la página oficial de Luztopía.

Las entradas van de los $150 a los $220 pesos por persona, según la fecha seleccionada.

La entrada es gratuita para niños menores de 3 años, y se recomienda comprar los boletos en línea para evitar filas.

Luztopía representa la creatividad y el espíritu de comunidad que caracterizan al estado Imagen: Cortesía

