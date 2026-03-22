“La última playa al oriente de Yucatán es un pueblo pesquero de toda la vida, muy tranquilo hasta el momento. Todavía se siente la vida sencilla del mar, la calma de la naturaleza, sin grandes hoteles. Por acá no hay mucha fiesta, pero sí un mar que puede ir del turquesa al verde esmeralda, y que se pone más bonito en verano”. Así es como Francisco Javier Esperón López, coordinador regional de la secretaría de desarrollo rural del gobierno de Yucatán, retrata El Cuyo, uno de los paraísos del estado que, para muchos viajeros, pasa inadvertido.

El pueblito apenas tiene unas cuantas cuadras y construcciones bajitas. Algunas de sus fachadas aún conservan murales coloridos que representan a su gente, su riqueza natural, la vida cotidiana. Mantiene un ambiente muy local, y, así, les gusta a todos. Su lujo está en esa tranquilidad y en sus extensas playas de arena blanca “que puedes tener para ti solito”, asegura Paco Esperón.

Foto: Sefotur Yucatán

El Cuyo, en el municipio de Tizimín, es parte de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, un área natural protegida con manglares, a donde llegan a anidar miles de flamencos y tortugas marinas. Además, muy cerca se encuentra Las Coloradas, otro pueblito pesquero, famoso por sus lagunas rosadas, propiedad de una salinera.

Qué hacer, según Paco

“La gente viene a desconectarse, a caminar por la playa, a ver atardeceres y a convivir con la naturaleza. La playa y la ría te regalan unas puestas de sol increíbles”, expresa Paco Esperón, quien en años anteriores fue director Fomento Económico y Turismo Municipal de Tizimín.

Toma clases de kitesurf en primavera, si vas a pasar más de un fin de semana en El Cuyo. Las primeras clases son en la arena para aprender instrucciones básicas sobre el equipo, los movimientos, las precauciones que debes tener. Si eres muy hábil, en tres o cuatro lecciones puedes empezar a ver resultados. Hay instructores muy buenos: pregunta por Valerio, recomendado por Esperón.

Foto: Sefotur Yucatán

Pasa un día en la UMA San Manuel. Es un Área de Conservación Voluntaria certificada. Entre sus actividades, ofrece recorridos para ir a ‘pajarear’. En la reserva de la biósfera es posibles observar 164 aves residentes y migratorias a lo largo del año. Igualmente organiza tours de fotografía en la selva, en la playa o desde su mirador; camping, senderismo desde las seis de la mañana y te lleva a explorar un camino por donde pasan los jaguares. Sitio web: uma-san-manuel.webnode.mx

o desde su mirador; camping, senderismo desde las seis de la mañana y te lleva a explorar un camino por donde pasan los jaguares. Sitio web: uma-san-manuel.webnode.mx Rema sobre un kayak en el mar o en la ría de El Cuyo. Puedes hacerlo por tu cuenta o en un tour guiado. En las lagunas de la UMA San Manuel también hay kayak al atardecer.

Foto: Sefotur Yucatán

Toma un tour en lancha en Ría Lagartos para ver flamencos rosados. Estas aves se pueden ver a lo largo del año pero los mejores meses para observarlos en grandes cantidades son abril y mayo. También se disipan en varios puntos de la reserva, como Las Coloradas, San Felipe y, por supuesto, El Cuyo . La distancia entre este pueblo y el puerto de Ría Lagartos es de unos 59 kilómetros por carretera, es decir, una hora y media de camino.

. La distancia entre este pueblo y el puerto de Ría Lagartos es de unos 59 kilómetros por carretera, es decir, una hora y media de camino. Toma un paseo en cuatrimoto desde El Cuyo hasta la entrada de Las Coloradas. El recorrido es por un caminito que prácticamente va bordeando la playa . El trayecto, solo de ida, dura alrededor de 45 minutos. Evítalo en temporada de lluvia.

hasta la entrada de Las Coloradas. El recorrido es por un caminito que prácticamente va bordeando la . El trayecto, solo de ida, dura alrededor de 45 minutos. Evítalo en temporada de lluvia. Visita el Parque Turístico Las Coloradas. Igualmente forma parte de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Puedes hacerlo por tu cuenta, a través de una touroperadora o en cuatrimoto (por el camino que anteriormente mencionamos). El mejor momento para observar el rosa intenso de las lagunas saladas es cuando hay sol y a mediodía (aunque mueras de calor). El parque te ofrece varias opciones para conocerlas: en bici o en un camioncito tipo safari. Sitio web: lascoloradas.com.mx

Únete a un tour de pesca. Podrás ver delfines, mantarrayas y variedad de peces.

Explora la costa, en compañía de un guía, hacia Punta Caracol, donde se forman los bajos y los bancos de arena, hasta llegar a la ‘boca’, punto en el que la ría se junta con el mar.

Pasea en bici por todo el puerto y algunos senderos del pueblo.

Súbete a un Can-Am para un paseo de aventura.

Foto: Aventurate El Cuyo Tours

Lee también: Cuál es la pirámide más alta de la península de Yucatán

Cuándo ir

Casi siempre, dice Paco Esperón, hay mucho espacio para los visitantes, salvo en temporada alta, como Semana Santa.

Si buscas un hotel con tarifa accesible para esta temporada vacacional, él recomienda reservar con dos o tres meses de anticipación. Por nuestra cuenta, buscamos alojamiento en hoteles boutique, y aún es posible reservar, aunque las tarifas son más elevadas, pero siguen siendo más económicas que en Cancún o Riviera Maya.

Foto: Sefotur Yucatán

El Cuyo tiene poco menos de mil 800 habitantes. La vida transcurre muy despacio en este rincón del golfo de México, donde el lujo está en lo sencillo: no te pierdas sus amaneceres ni atardeceres.

En verano aumenta la llegada de turistas, pero sigue siendo tranquilo y, aunque hace más calor, el color del mar es el más bonito del año.

Es un destino para kitesurfers, quienes llegan en primavera para aprovechar la fuerza del viento.

Si quieres huir del calor, considera ir entre noviembre y abril, cuando la temperatura es más fresca y agradable.

Dónde comer y beber

No esperes encontrar vida nocturna, pero sí muy buenos restaurantes pequeños y barecitos, como La Terracita, en el mero centro, que cierra a las 12 de la noche, dice Esperón.

Foto: Sefotur Yucatán

Para probar delicias del mar, también nos recomienda La Conchita, El Tiburón, El Camarón (sirve raciones generosas), Navíos, El Amigo Pato y La fondita del Amigo Omar, Capitan House y La Negrita. Estos dos últimos se prestan para una cena romántica.

Dónde dormir

Si buscas hoteles a buen precio, cómodos, limpios y con aire acondicionado, Esperón nos menciona propiedades de gente local: Posada Los Delfines, Casa Pulpo, Posada El Sol, Villa Palmar.

En plan romántico

En El Cuyo abundan los hoteles boutique de ambiente boho-chic, bohemio y romántico. Te damos tres opciones, aunque hay muchas más, incluyendo alojamiento más económico y sencillo.

Can Cocal El Cuyo Hotel – Restaurante. Son seis habitaciones espaciosas. Cuenta con alberca y bonitas vistas desde tu terraza o balcón. Ofrecen tours especializados y traslados desde varios puntos de Yucatán y Cancún. A 50 metros de la playa. Sitio web: hotelelcuyocancocal.com

Foto: Can Cocal El Cuyo Hotel

Nikau El Cuyo. Solo para adultos, de estilo ‘boho-tropical’ y ambiente relajado. Con cuatro suites, lounge bar y alberca. A un minuto a pie de la playa. La estancia incluye desayuno. Sitio web: nikauelcuyo.com

Fotos: Nikau El Cuyo

Mero Mero Hotel. Una casa remodelada con 10 habitaciones y espacios eclécticos, decorados muy al estilo de la región, con pisos de pasta y paredes recubiertas de chukum. Algunas cuentan con terrazas y hamacas. En su rooftop hay una pequeña alberca de borde infinito. Está muy cerca de la playa. Sitio web: meromerohotel.com

Fotos: Mero Mero Hotel

Touroperadores

De preferencia, que sean locales. En posadas y hoteles te darán buenas referencias. Además, las tarifas de los recorridos guiados son bastante accesibles, desde 200 pesos por persona.

Cómo llegar a El Cuyo

La mejor opción es rentar un auto, pero si eliges el transporte público, Paco Esperón recomienda, si estás en Mérida, tomar un camión de la línea Noreste hacia Colonia Yucatán, en el municipio de Tizimín (unas tres horas de camino).

Lee también: Cuatro Ciénegas: qué hacer en este pueblo mágico en el desierto

Desde ahí puedes tomar otro autobús de la misma empresa o una combi hacia El Cuyo (45 minutos aproximadamente). Hay que estar en Tizimín antes de las 18:00 horas, cuando salen los últimos transportes.

Desde Cancún, también hay autobuses rumbo a Colonia Yucatán (entre una hora y 45 minutos y dos horas) de las líneas Noreste y ADO. De ahí, es el mismo traslado a El Cuyo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters