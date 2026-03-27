Comienza las vacaciones de Semana Santa con estas 5 experiencias en CDMX. Hay desde nieves en Xochimilco, carnaval en el Centro Histórico y tour guiado por el centro de Coyoacán.

Feria de la nieve en Xochimilco

El pueblo de Santiago Tulyehualco (en Xochimilco) es conocido por producir nieves de sabores desde hace más de 100 años, y este fin de semana celebrará uno de sus principales eventos: la Feria Nacional de la Nieve.

En la Plaza Quirino Mendoza y Cortés podrás probar más de 200 sabores (limón, fresa, coco, chocolate, mole, chicharrón y más), así como disfrutar de las diversas presentaciones musicales, juegos mecánicos, concursos y otros espectáculos.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el sábado 28 y domingo 29. De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

La entrada no tiene costo.

Más detalles en Facebook: ‘Feria de la Nieve Tulyehualco Oficial’.

Carnaval de carnavales en el Centro Histórico

¿Pensabas que los carnavales ya habían terminado? La temporada carnestolenda cerrará con broche de oro este fin de semana con el Carnaval de Carnavales en el Centro Histórico de CDMX.

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Se prevé que más de 60 comparsas y 7,000 disfrazados (como chinelos, charros, mojigangas y más) bailen al ritmo de la música y recorran el tramo que va del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo.

Será el domingo 29 de marzo a partir de las 3:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Bazar de Pokémon en Museo del Juguete Antiguo

¡Mucha atención, entrenadores Pokémon!, porque el Museo del Juguete Antiguo de la CDMX (cerca del metro Obrera) organizará un bazar temático de esta popular franquicia de videojuegos, películas y series.

Conmemorando el 30 aniversario del lanzamiento de su primer videojuego, el llamado ‘Bazar Paleta’ contará con conciertos, obra de teatro, un gran número de stands con artículos coleccionables, intercambio de cartas, concurso de cosplay y muchas sorpresas más.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el sábado 28 de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y el domingo 29 de 10:30 a.m. a 3:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona.

Consulta más información en Facebook: ‘Museo del juguete MX’.

Festival de las luces en Reforma

Paseo de la Reforma es una de las zonas de CDMX que más ‘luce’ por las noches gracias a sus monumentos y grandes edificios iluminados, aunque desde hace algunos días hay aún más spots llamativos debido al Festival Internacional de las Luces México (FILUX), un evento especial de temporada.

El fin de semana, recorre las aceras que van del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, donde podrás apreciar 13 piezas de arte iluminadas (marcos, libélulas, sables de luz y hasta una luna gigante).

Foto: Sectur CDMX

Disponible hasta el domingo 29 de marzo. Puedes visitarlas durante todo el día, aunque se recomienda ir partir de las 5:00 p.m. (cuando se encienden).

La entrada es gratuita.

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Más información en Facebook: ‘Festival Internacional de las Luces México - Filux’.

Tour guiado por Coyoacán

Con sus calles empedradas, casonas coloniales y parques arbolados, el centro de Coyoacán es un sitio muy popular para pasear el fin de semana, pues ofrece un ambiente de un pueblito tradicional mexicano, museos, restaurantes y sitios de interés.

Una de las mejores formas de recorrerlo es en un tour guiado, como el de la agencia Turisteando Ando, a realizarse este fin de semana.

Foto: Sectur CDMX

De la mano de una arqueóloga, visitarás lugares como la capilla y puente de Panzacola, la calle Francisco Sosa, las casas de los conquistadores Diego Ordaz y Pedro de Alvarado, la Casa Reyes Heroles, la iglesia y plaza de Santa Cecilia, el legendario Callejón del Aguacate y los arcos del centro.

Disponible el domingo 29 a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (55) 6727 3803.

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