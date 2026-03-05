La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y viento con rachas fuertes para la tarde y noche de este jueves 5 de marzo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En toda la CDMX se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como viento mayor a 50 kilómetros por hora, desde las 13:00 de la tarde, hasta las 20:00 de la noche.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

