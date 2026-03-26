La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo mayormente despejado y sin lluvias en la Ciudad de México para este jueves 26 de marzo.

Se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C por la tarde, mientras que la mínima descenderá a los 10°C en las primeras horas del día.

La calidad del aire esta mañana es buena, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

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