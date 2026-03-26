Más Información

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo mayormente despejado y sin lluvias en la Ciudad de México para este jueves 26 de marzo.

Se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C por la tarde, mientras que la mínima descenderá a los 10°C en las primeras horas del día.

La calidad del aire esta mañana es buena, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]