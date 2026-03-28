La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 28 de marzo se tiene prevista la doceava Caminata Apapache Autismo 2026, para concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el trastorno del espectro autista. Saldrá del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución a las 9 horas.

El grupo Aficionados Cielito Lindo marchará de Viaducto Tlalpan número 3342 rumbo al Estadio Banorte, a las 15 horas.

El colectivo Fuerza Comunitaria marchará del Ángel de la Independencia rumbo al Palacio de Bellas Artes, a las 11 horas. Llevarán a cabo la manifestación No Kings, en contra del autoritarismo y las políticas migratorias ejercidas por parte del gobierno estadounidense.

Lee también Vecinos cumplen 3 horas de bloqueo en la López Portillo, Edomex; acusan falta de acuerdo por ampliación de suburbano al AIFA

Líderes cristianos evangélicos llevarán a cabo ensayos en el Monumento a la Revolución, a las 9 horas, rumbo a la "Marcha para Jesús 2026".

El colectivo Hasta Encontrarles se reunirá en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores, a las 11 horas. Reinstalarán el "Muro de la Memoria", espacio de memoria colectiva por la verdad y justicia de todos los desaparecidos en México.

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

Lee también Reinicia servicio en estación Tasqueña del Tren Ligero

#PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en ambos sentidos de Calz. Ermita Iztapalapa al altura de calle 39, al Poniente habilitados laterales. #AlternativaVial Av. Samuel Gompers y Av. de las Torres, Anillo Periférico, Calz. Ignacio Zaragoza y Av. Texcoco. pic.twitter.com/mQjO9t2ChX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 27, 2026

El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis en espacios compartidos en igualdad ante la ley.

La Asamblea Antimundialista realizará al mediodía la manifestación "Mega Reta", en protesta por las obras y el impacto urbano que han causado los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan.

La Red Juvenil por México se manifestará en el Parque de la Constitución, en la colonia Tlalpan Centro, a las 15:30 horas. Buscan integrar y construir una comunidad de apoyo a las necesidades de los habitantes de la demarcación.

Lee también VIDEO: Comunidad Judía reprueba protestas contra artista Amir Fattal; califica pintas en galería como "acto de odio y discriminación"

El Grupo Somos Generación Z se reunirá en la estación del Metro Pino Suárez, a las 13 horas. Acuden en apoyo a las colectivas de madres buscadoras en el Estadio Banorte.

El Clan Mariposas Negras protestará en la Cineteca Nacional de Xoco, a las 14 horas. Realizarán el evento "Primavera Trans" con la finalidad de crear espacios de escucha y acompañamiento.

Vecinos de la alcaldía Tlalpan se reunirán en el asta bandera de Paseo Acoxpa, en la colonia El Vergel del Sur, a las 16 horas. Están en contra del crecimiento del ambulantaje en la zona.

Lee también VIDEO: Comunidad Judía reprueba protestas contra artista Amir Fattal; califica pintas en galería como "acto de odio y discriminación"

El colectivo La Comuna 420 se manifestará en el Estadio Banorte a las 16:20 horas. Realizarán un mitin para visibilizar, organizar y fortalecer a la comunidad de personas consumidoras de cannabis, con el objetivo de ampliar el reconocimiento de los espacios de consumo.

Colectivos de Madres Buscadoras se manifestarán a las 17 horas en el Estadio Banorte, con la finalidad de visibilizar la crisis de desaparecidos en México.

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se concentrará en la Plaza Pública de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, a las 17 horas. Realizarán una asamblea deliberativa para la elección de proyectos comunitarios con el Presupuesto Participativo 2026-2027.

Lee también Reapertura del Estadio Banorte pondrá a prueba operativo para el Mundial; cierres viales y ley seca, entre los desafíos

El Grupo Juventud Revolucionaria de México se reunirá en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Centro Histórico, a las 18 horas. Van a coordinar y cohesionar las organizaciones que participarán en el Campamento Antifascista y Antiimperialista en la Ciudad de México.

El colectivo Cubo de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 "José Vasconcelos" se manifestará durante el día en el Estadio Banorte, en contra del despojo territorial y a favor de la clase obrera del país.

El grupo 40 Días por la Vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss