De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este sábado 28 de marzo se restringe parcialmente la circulación vehicular de las placas con terminación par del holograma 1 de placa par, todos del holograma 2 y los foráneos, en la Megalópolis.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son con la terminación 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00; en foráneos se extiende de 5:00 a 23:00.

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Foto: X @CAMegalopolis

¿En qué consiste el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino tiene la finalidad de sacar de circulación 350 mil vehículos cada fin de semana, para obtener una reducción en las emisiones de monóxido de carbono de 818 toneladas cada sábado.

En un principio, la propuesta era sacar de circulación a todos los vehículos sin tomar en cuenta el tipo de holograma de clasificación, debido a que la contaminación atmosférica es mayor en fines de semana, de acuerdo con la investigación “Análisis del programa Hoy No Circula” de Héctor G. Riveros Rotgé.

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¿Cómo entender el calendario hoy no circula?

El calendario del programa Hoy No Circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanal y sabatinamente; además, en casos de contingencia, se implementa el doble no circula, el cual será informado por la CAMe.

Cualquier restricción se basa en la verificación previa del vehículo, de acuerdo al tipo de engomado, el holograma, la terminación de la placa, matrícula sin número y permiso. La restricción semanal consiste en limitar la circulación de ciertos automóviles un día a la semana.

La restricción sabatina limita el tránsito de los coches dos sábados al mes en el caso del holograma 1 y matrículas sin número. También se aplica todos los sábados del mes en el caso de los hologramas 2 y foráneos. Esta se determinará por el tipo de vehículo y si la placa es par o impar.

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Calendario de circulación

Lunes engomado amarillo, últimos dígitos de placa 5 y 6.

Martes engomado rosa, últimos dígitos de placa 7 y 8.

Miércoles engomado rojo, últimos dígitos de placa 3 y 4.

Jueves engomado verde, últimos dígitos de placa 1 y 2.

Viernes engomado azul, últimos dígitos de placa 9 y 0.

Sábado algunos con holograma 1 y todos los de holograma 2.

El día domingo es el único día excluido de todo tipo de restricción debido a que es considerado de absoluta recreación.

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