“Es una exposición emblemática, tan significativa y tan importante en la historia del arte en México, con estos vínculos que han tenido nuestras comunidades mexicanas a lo largo de la historia en Estados Unidos. Es un ajuste de cuentas”, así fue como Mauricio Maillé, director el Museo Palacio de Bellas Artes, describió “AztLÁn. Túnel del tiempo”, la primera muestra colectiva de arte chicano que alberga este recinto.

La exposición cuenta con obras de 33 artistas y colectivos residentes entre México y Estados Unidos, entre los que destacan Chaz Bojorquez, pionero del grafiti chicano; Harry Gamboa Jr, artista de performance que formó parte del famoso colectivo ASCO; rafa esparza, quien actualmente también tiene muestras en LagoAlgo y en Museo Anahuacalli, Guadalupe Rosales, 3B Collective, Carmen Argote, John Valadez, Alfonso González Jr., entre otros.

Para Alfonso González Jr., quien presenta una pintura de gran formato sobre un paisaje angelino con un auto destartalado, exhibir en el Palacio de Bellas Artes, uno de sus museos favoritos en el mundo, es “un sueño” y “un honor”.

Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

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El artista, que acostumbra pintar autos como naturaleza muerta y retratos que delatan información sobre sus propietarios, dice que el primer artista que conoció fue David Alfaro Siqueiros, de quien conoció su arte a través de un libro y los vio en persona por primera vez en 2017.

“Mucho de lo que hacemos (como artistas chicanos) es tratar de conectar con México. Para mí y muchos nos sentimos separados, sabemos que no somos realmente mexicanos ni de Estados Unidos, pero tener esta expo es muy especial, siento que es un honor participar”, reflexiona González Jr, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

La exposición contará con un catálogo auspiciado por la Fundación Mary Street Jenkins, que será diseñado por Alejandro Magallanes.

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