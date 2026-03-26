La salud mental, la violencia y la memoria son algunos de los temas abordados en el programa de actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para celebrar el Día Mundial del Teatro.

Entre las actividades que habrá el 27 de marzo destacan la transmisión, en las redes de Teatro UNAM, de la entrevista “Laura Almela: una vida en el pulso del escenario”, a las 9:00 horas.

También se presentará la segunda función de “Mi hermano no murió como un niño héroe”, de Maribel Carrasco, bajo la dirección de Mariana Hartasánchez, en el Aula Teatro Enrique Ruelas de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 13:00 horas.

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A las 17:00, en la Caja Negra del CUT, se presentarán las “Dramaturgias exprés”, un ejercicio escénico a partir de trabajos de estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, surgidos de un laboratorio con estudiantes y egresados de las dos escuelas teatrales universitarias.

A las 19:00 se presentará “El zoológico de cristal”, de Tennessee Williams, bajo la dirección de David Olguín, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. De manera paralela, en el Auditorio del MUAC se podrá ver “Existen muchas formas de llegar a la costa”, de Aristeo Mora; mientras que en el Foro del CUT se presentará “Memorabilia”, de Alaciel Molas González, con la participación de la generación 2023 del CUT. Varios de estos proyectos exploran las nociones de memoria y territorio.

A las 20:00 será la función de “Alba”, de Valentina Manzini, en el Teatro Santa Catarina.

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Este programa es presentado por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y la Coordinación de Difusión Cultural, con la participación del Centro Universitario de Teatro (CUT), Filmoteca UNAM, la Cátedra Bergman y Teatro UNAM.

En palabras de Juan Meliá, director de Teatro UNAM, este año habrá “24 temporadas, un festival, dos proyectos itinerantes y más de 650 funciones orientadas a garantizar el acceso al teatro como un derecho cultural y a fortalecer la participación, especialmente de las y los jóvenes. Creemos en un teatro que no sólo refleja la realidad, sino que la interpela y la transforma”, se lee en el boletín oficial.

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