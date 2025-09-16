La estación terminal Tasqueña del Tren Ligero está siendo intervenida y al momento se encuentra cerrada al público.

Los trabajos que se están realizando son con el objetivo de ampliar su capacidad de operación, y forma parte de las acciones para mejorar la movilidad rumbo al mundial de futbol 2026.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó a EL UNIVERSAL que al momento se está trabajando en la demolición de la plataforma de llegada y del concreto sobre el que se encontraba la vía, además del retiro de escombro.

Parte de las novedades que tendrá es que actualmente la estación solo tenía dos plataformas, con los trabajos que se llevarán a cabo, se ampliará a tres plataformas con el largo para acoplar dos trenes simultáneamente y no solo uno como actualmente se utiliza.

Se estima que el proyecto tiene una inversión de 200 millones de pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el Tren Ligero de 110 mil a 230 mil diariamente.

