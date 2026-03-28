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Integrantes de organizaciones contra la , el y la Asamblea de Barrios de Coyoacán se manifestaron y organizaron una “cascarita” en el Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la .

Los inconformes señalaron que la protesta fue convocada en el contexto de la inauguración del , con el objetivo de visibilizar distintas demandas sociales. Entre ellas, exigieron la liberación de animales asegurados durante un operativo reciente en la alcaldía Cuajimalpa, así como manifestaron su rechazo a las obras de infraestructura que se desarrollan en Calzada de Tlalpan y en zonas cercanas a Santa Úrsula.

“Nos están desplazando con estas obras; no hay consulta, no hay información clara. Todo se hace por el Mundial, pero no piensan en quienes vivimos aquí”, expresó Mariana “N”, vecina de Coyoacán que participó en la movilización.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron diálogo con los manifestantes para evitar mayores afectaciones. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron diálogo con los manifestantes para evitar mayores afectaciones. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Durante la protesta, algunos manifestantes encapuchados realizaron pintas sobre el asfalto, donde trazaron una cancha de futbol improvisada y escribieron consignas como “Mundial del despojo”. En ese mismo espacio, los asistentes organizaron partidos de futbol como forma de protesta simbólica.

“Esto es para evidenciar que el futbol no debería ser pretexto para quitarnos espacios ni derechos. Aquí jugamos nosotros, los de abajo”, comentó uno de los participantes.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes establecieron diálogo con los manifestantes para evitar mayores afectaciones. Tras varios minutos de negociación, los carriles centrales en dirección a Coapa fueron liberados, mientras que la protesta se mantuvo en carriles laterales sin confrontaciones.

Los carriles centrales en dirección a Coapa fueron liberados, mientras que la protesta se mantuvo en carriles laterales sin confrontaciones. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Los carriles centrales en dirección a Coapa fueron liberados, mientras que la protesta se mantuvo en carriles laterales sin confrontaciones. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Autoridades capitalinas no reportaron personas detenidas, aunque la presencia policial se mantuvo en la zona para monitorear el desarrollo de la movilización y garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de automovilistas.

La protesta se suma a una serie de inconformidades que han surgido en torno a las obras y preparativos rumbo al Mundial de 2026 en la capital del país.

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cr

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