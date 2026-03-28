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La revisión que autoridades del Tren Ligero realizan a la entrada de la terminal de Tasqueña, para verificar que los usuarios que buscan hacer uso del servicio especial y directo al Estadio Banorte portaran boleto de acceso al partido de México contra Portugal, causó confusión entre los asistentes.
En un recorrido realizado la tarde de este sábado, se observó que la revisión de boletos para el servicio sin paradas, provocó tumultos antes de pasar los torniquetes.
"Boleto en mano, con el boleto en la mano para servicio directo al Estadio Azteca", gritó un trabajador en la entrada de la estación Tasqueña.
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Sin embargo, varios aficionados mostraban su boleto de última hora, entorpeciendo el acceso.
El tiempo del recorrido directo a la Estación Estadio Azteca fue de aproximadamente 10 minutos, desde la terminal Tasqueña.
Por otro lado, la entrada para el servicio ordinario del Tren Ligero se observó sin problemas.
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Los usuarios ingresaron por otros torniquetes a otra parte del andén donde esperaban el convoy que sí hace paradas en todas las estaciones, excepto en Estadio Azteca.
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