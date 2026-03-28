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La revisión que autoridades del realizan a la entrada de la terminal de , para verificar que los usuarios que buscan hacer uso del servicio especial y directo al portaran boleto de acceso al partido de México contra Portugal, causó confusión entre los asistentes.

En un recorrido realizado la tarde de este sábado, se observó que la revisión de boletos para el servicio sin paradas, provocó tumultos antes de pasar los torniquetes.

La revisión de boletos provocó tumultos antes de pasar los torniquetes. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
La revisión de boletos provocó tumultos antes de pasar los torniquetes. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

"Boleto en mano, con el boleto en la mano para servicio directo al Estadio Azteca", gritó un trabajador en la entrada de la estación Tasqueña.

"Boleto en mano, con el boleto en la mano para servicio directo al Estadio Azteca", gritó un trabajador. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
"Boleto en mano, con el boleto en la mano para servicio directo al Estadio Azteca", gritó un trabajador. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Sin embargo, varios aficionados mostraban su boleto de última hora, entorpeciendo el acceso.

El tiempo del recorrido directo a la Estación Estadio Azteca fue de aproximadamente 10 minutos, desde la terminal Tasqueña.

Asistentes al partido de México contra Portugal debían mostrar su boleto de acceso para abordar el transporte directo a la estación Estadio Azteca del Tren Ligero. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Asistentes al partido de México contra Portugal debían mostrar su boleto de acceso para abordar el transporte directo a la estación Estadio Azteca del Tren Ligero. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Por otro lado, la entrada para el servicio ordinario del Tren Ligero se observó sin problemas.

La entrada para el servicio ordinario del Tren Ligero se observó sin problemas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
La entrada para el servicio ordinario del Tren Ligero se observó sin problemas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Varios aficionados mostraban su boleto de última hora. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Varios aficionados mostraban su boleto de última hora. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Los usuarios ingresaron por otros torniquetes a otra parte del andén donde esperaban el convoy que sí hace paradas en todas las estaciones, excepto en Estadio Azteca.

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vr/cr

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