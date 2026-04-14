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Monterrey. – Por un aparente ajuste de cuentas entre dos bandas delictivas, un hombre originario de Sinaloa, fue asesinado a balazos en un sector exclusivo de

Los hechos ocurrieron el lunes al exterior de la zona comercial Arboleda, ubicada sobre la avenida Del Roble, en la colonia Valle del Campestre.

La víctima se encontraba a bordo de una camioneta tipo Jeep cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon cuando este bajó el vidrio de su unidad.

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Tras el reporte de detonaciones, cuerpos de auxilio y seguridad acudieron al sitio.

Paramédicos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía municipal y agentes ministeriales.

El hombre fue identificado como Juan Carlos García Núñez de 26 años, originario del estado de Sinaloa.

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Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no lo confirmó de manera oficial, trascendió que el ataque obedeció a un presunto ajuste de cuentas entre dos grupos criminales.

Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar, mientras que corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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afcl/LL

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