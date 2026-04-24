Trece integrantes de una peligrosa célula delincuencial fueron sentenciado a 70 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado, ello tras comprobarse que fueron culpables del asesinato de 12 personas ocurrido en el año 2021 en el sur de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que a los peligrosos delincuentes, además de la pena privativa de libertad, se les suspendieron sus derechos civiles y políticos, así como se ordenó el pago por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 17 de enero del 2021 cuando los trece sujetos, integrantes de un grupo armado, interceptaron a las víctimas en distintos puntos del sur del estado y los privaron de la libertad.

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A una de las víctimas la privaron de la libertad en el municipio de Minatitlán, y posteriormente al resto del grupo sobre la carretera Misantla-Tonconada; los responsables ejercieron violencia física en su contra para trasladarlas a otro sitio.

En la carretera El Amate-La Tabasqueña del municipio de Las Choapas, las víctimas fueron privadas de la vida con armas de fuego.

Los delincuentes lograron ser detenidos y ahora sentenciados a 70 años de prisión.

Se trata de los hombres identificados como Esteban “N”, Rodolfo “N”, José Rodolfo “N”, Mario “N”, Bonifacio “N”, Juan “N”, Fredy “N”, Juan “N”, Alfonso “N”, Juan Alfredo “N”, Hugo “N”, José “N” y José “N”.

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