La fantasía revolucionaria de Marina Colsanti entra a Material de Lectura

Sophie Kinsella, autora de "Loca por las compras", fallece a los 55 años

Museo de Qatar recibe creaciones de 80 diseñadores emergentes

"No vamos a parar hasta que reabra el Dolores Olmedo”

La muerte, el tema que fascina y aterra a Socorro Venegas

¿Los sacrificios humanos prehispánicos son mentira? La ciencia ofrece otros datos...

Cuando mires al cielo este 11 de diciembre, prepárate: : hará su primera aparición en pantalla con un teaser oficial.

La noticia del lanzamiento fue compartida a través de las redes sociales de la película. "Supergirl" se estrenará en cines el 26 de junio de 2026 y también estará disponible en la experiencia IMAX.

Asimismo, se presentó un vistazo del nuevo póster, donde la australiana Milly Alcock encarna a la superhéroe Kara Zor-El.

En la imagen, Kara aparece de perfil, con lentes cafés y una pose desafiante. El póster incluye el lema: “Verdad. Justicia. Lo que sea”, que refleja la actitud audaz de esta nueva versión de la heroína.

DC Studios también compartió el para ver el adelanto a partir de las 10:59 horas, y la cuenta regresiva ya está disponible.

Foto: X.

¿De qué trata "Supergirl"?

La película, que pertenece al universo de James Gunn, sigue a Kara Zor- El, quien celebra su 21º cumpleaños emprendiendo un viaje que la enfrenta a desafíos inesperados, mientras acompaña a una niña alienígena en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

Junto a Milly Alcock, el reparto incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

La dirección de la producción está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

La historia se inspira en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

