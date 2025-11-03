Más Información

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

"sadopitnA”, instalación sonora que profundiza en el mestizaje

Oleada de violencia por cierre de fronteras

El actor estadounidense , conocido por su papel como Superman, firmó un compromiso con la iniciativa “Filmmakers for Palestine”, uniéndose a otras figuras de Hollywood en apoyo a Palestina, según se informó recientemente.

Diversos actores se han sumado a esta iniciativa lanzada el 8 de septiembre, que invita a los miembros de la industria cinematográfica a evitar colaborar con instituciones israelíes vinculadas con lo que califican como genocidio y apartheid contra el pueblo palestino.

Entre las estrellas y directores que han firmado se encuentran:

  • Mark Ruffalo
  • Olivia Colman
  • Emma Stone
  • Tilda Swinton
  • Riz Ahmed
  • Javier Bardem
  • Yorgos Lanthimos
  • Ava DuVernay
  • Asif Kapadia
  • Boots Riley
  • Joshua Oppenheimer

La iniciativa “Filmmakers for Palestine” está respaldada por más de 8 mil cineastas y trabajadores del cine, quienes exigen la libertad de Palestina y la creación de espacios que promuevan la denuncia ante “la campaña genocida de Israel”.

“En este momento crítico y urgente, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable”, señala parte del comunicado firmado por los participantes.

“Scream 7” es boicoteada tras firmar acuerdo de apoyo a Palestina

De acuerdo con Deadline, la nueva cinta de terror “Scream 7” habría sido blanco de un boicot luego de que la productora Spyglass, compañía de producción cinematográfica estadounidense, realizara diversos comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Durante la producción de este filme, la actriz Melissa Barrera fue despedida tras realizar publicaciones consideradas antisemitas, en las que acusaba a Israel de “genocidio y limpieza étnica”.

Según reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se estima que más de 40 mil personas han muerto en territorio palestino a raíz de la , en su mayoría mujeres y niños, como consecuencia del conflicto que continúa afectando a miles de familias en la región.

