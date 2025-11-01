Más Información

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Un dron estadounidense grabó el saqueo de un camión de ayuda en a manos de presuntos miembros de , según un vídeo difundido por el Comando Central de EU (Centcom); en una acusación que la rama política del grupo islámico ha denunciado como falsa.

"El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), liderado por , observó a presuntos operativos de Hamas saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario (...) de socios internacionales a la población de Gaza en el norte de Jan Yunis", detalla el Centcom en X, junto a un vídeo editado en el que no se observa de forma clara el ataque.

"Los operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la mediana de la carretera. Se desconoce el paradero actual del conductor", añade el texto.

Ayuda humanitaria en Gaza. Foto: EFE
Ayuda humanitaria en Gaza. Foto: EFE

Hamas califica la acusación como "completamente falsa y fabricada"

Por su parte, el Gobierno de Hamas en Gaza calificó esta acusación de "completamente falsa y fabricada", según un comunicado divulgado por su Oficina de Prensa, que dijo "forma parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas".

"Las fuerzas policiales de la Franja de Gaza han sido responsables de escoltar y garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria", añade el texto que achaca más de 1 mil muertos entre sus filas en los dos años de ofensiva bélica israelí, entre ellos ataques deliberados de Israel.

EU está sobrevolando su propios drones en la Franja de Gaza, como ya había revelado el diario The New York Times, a fin "de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamas e Israel", según dijo hoy el Centcom.

