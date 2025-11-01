Un dron estadounidense grabó el saqueo de un camión de ayuda en Gaza a manos de presuntos miembros de Hamas, según un vídeo difundido por el Comando Central de EU (Centcom); en una acusación que la rama política del grupo islámico ha denunciado como falsa.

"El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), liderado por Estados Unidos, observó a presuntos operativos de Hamas saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario (...) de socios internacionales a la población de Gaza en el norte de Jan Yunis", detalla el Centcom en X, junto a un vídeo editado en el que no se observa de forma clara el ataque.

"Los operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la mediana de la carretera. Se desconoce el paradero actual del conductor", añade el texto.

Lee también Israel restablece el alto al fuego en Gaza tras ataques aéreos que dejaron 104 muertos

Ayuda humanitaria en Gaza. Foto: EFE

Hamas califica la acusación como "completamente falsa y fabricada"

Por su parte, el Gobierno de Hamas en Gaza calificó esta acusación de "completamente falsa y fabricada", según un comunicado divulgado por su Oficina de Prensa, que dijo "forma parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas".

"Las fuerzas policiales de la Franja de Gaza han sido responsables de escoltar y garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria", añade el texto que achaca más de 1 mil muertos entre sus filas en los dos años de ofensiva bélica israelí, entre ellos ataques deliberados de Israel.

EU está sobrevolando su propios drones en la Franja de Gaza, como ya había revelado el diario The New York Times, a fin "de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamas e Israel", según dijo hoy el Centcom.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc