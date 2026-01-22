Más Información

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

Damián Alcázar no asistirá a Sundance, donde su más reciente trabajo fílmico se encuentra en la sección competitiva U.S Dramatic, porque es anti Trump y no le interesa estar en un país que actualmente ejerce violencia contra los migrantes.

El actor de La ley de Herodes y El infierno integra el elenco de Ha-chan, shake your booty!, un musical filmado en Tokio, en el que una mujer amante del baile tras una tragedia decide recluirse.

“No quiero ir a EU en este momento, soy antiTrump. Esa policía que no es policía (antimigrante), son terroristas enmascarados que están ejerciendo violencia. Por más que los supremacistas de este señor los quiera defender, eso son. Lo único que van a lograr es más violencia”, considera.

Rinko Kikuchi (Babel y Titanes del Pacífico) interpreta a uno de los personajes principales, bajo la dirección del polaco japonés Josef Kubota, quien conoció a Alcázar mientras se filmaba la serie Narcos: México. Los mexicanos Alberto Guerra y Cristina Rodlo también tienen aparición en el largometraje.

“A mí me toca hacer al papá de uno de los personajes que fallece y entonces va por el cuerpo de su hijo. Mi personaje no baila, aclaro (risas)”, dice Alcázar.

“Un día me hablaron, e querían en la película, yo estaba ocupado, pero era Tokio y les dije que estaba desocupado”.

