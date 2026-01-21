Más Información

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

La llegada del tercer bebé de Meghan Trainor pasó de ser uno de los momentos más felices para la cantante, al blanco de fuertes críticas en redes sociales.

Hace unos días, la intérprete de "All about that bass" compartió una tierna fotografía en la que anunciaba que se había convertido en madre de nueva cuenta. En la imagen se puede ver a Trainor en un cuarto de hospital y con su pequeña bebé en brazos.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje con el que acompañó a esta imagen, ya que, revelaba que la pequeña había nacido por medio de un vientre sustituto.

"Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta", escribió la artista.

Lee también

El problema es que muchos asociaron la postal de Trainor con los minutos posteriores a un parto y hasta la acusaron de haber simulado uno, lo que desató los cuestionamientos y las críticas.

"¿Por qué está en la cama del hospital actuando como si hubiera dado a luz?", "¿Por qué estás posando como si hubieras dado a luz?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Frente a esas reacciones, otras voces defendieron la imagen como un momento de contacto piel con piel, una práctica recomendada para fortalecer el vínculo temprano entre madre e hijo, independientemente de cómo haya ocurrido el nacimiento.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]