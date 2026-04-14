Más Información

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Pemex activa operativo de limpieza por residuos de aceite en Poza Rica; fuertes lluvias provocan derrame

Pemex activa operativo de limpieza por residuos de aceite en Poza Rica; fuertes lluvias provocan derrame

Inician entrevistas a 100 aspirantes al Consejo General del INE; participantes descartan “cargada” en el proceso

Inician entrevistas a 100 aspirantes al Consejo General del INE; participantes descartan “cargada” en el proceso

Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; "no hay ninguna razón", afirma

Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; "no hay ninguna razón", afirma

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

Washington. Un tribunal de apelaciones dictaminó que un debe poner fin a su por desacato sobre la negativa del gobierno de Trump de cumplir una orden de dar la vuelta a aviones que transportaban a migrantes venezolanos hacia .

El juez presidente James Boasberg abusó de su discreción al seguir adelante con el proceso penal por desacato relacionado con los vuelos de deportación de marzo de 2025, según la opinión mayoritaria de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.

La administración del presidente Donald Trump tiene un derecho “claro e indiscutible” a la conclusión del proceso por desacato, escribió la jueza Neomi Rao en la opinión mayoritaria del tribunal.

Rao fue nominada por Trump, un republicano. Boasberg, juez presidente del tribunal de distrito en Washington, D.C., fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?