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Investigadores financieros allanaron el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de , en el marco de una investigación sobre la organización desde hace más de dos décadas de los homenajes a grandes personalidades en el Panteón, indicó una fuente conocedora del caso.

El registro, desvelado por el semanario Le Canard Enchaîné, se enmarca en una investigación sobre las condiciones de adjudicación de las ceremonias de entrada en el Panteón, adjudicadas desde hace 22 años a la empresa Shortcut Events.

El Panteón, conocido como el "templo de los inmortales", acoge los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de Francia, a propuesta de los presidentes.

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