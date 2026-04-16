De cara a la realización del Mundial 2026 en junio próximo, el Instituto Nacional de Migración (INM) destacó la capacitación que da a 900 funcionarios y funcionarias, de las 32 oficinas regionales, para recibir a 5.5 millones de personas visitantes.

Sergio Salomón Céspedes, titular del INM, enfatizó que “el trato digno no es opcional", sino "un principio fundamental de nuestra labor y un reflejo de los valores que impulsamos: una migración humana, segura, regular y ordenada”.

Este jueves 16 de abril se realizó la apertura del Programa de Capacitación para el Mundial 2026 “para que México esté a la altura de este gran evento internacional”.

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INM capacita a funcionarios para recibir a más de 5 millones de visitantes durante el Mundial 2026 (16/04/2026). Foto: Especial

"Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de demostrar que México es un país abierto al mundo, con instituciones sólidas y con un profundo respeto a los derechos humanos”, dijo Sergio Salomón a los funcionarios del INM que estarán comisionados en los 17 aeropuertos internacionales.

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial, mencionó que “muy pronto vamos a recibir, según las cifras más conservadoras, a más de 5.5 millones de visitantes internacionales que llegarán a nuestro país con motivo del Mundial".

“Le toca al Instituto Nacional de Migración y a cada una y cada uno de ustedes ser justamente esa primera impresión, esa representación directa del corazón y del profesionalismo que distingue a las y los mexicanos”, mencionó Cuevas Barrón.

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