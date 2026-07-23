Aunque la ampliación de la Línea 12 del Metro sigue avanzando hacia Observatorio, el proyecto para adquirir 12 trenes más para este tramo sigue estancado.

De acuerdo al Primer Informe Trimestral del Avance del Programa de Mejoramiento del Metro 2026, que ayer llegó al Congreso de la Ciudad de México, el proyecto para adquirir 12 trenes más para la línea dorada, que se ampliará de Mixcoac a Observatorio, “no ha tenido avance”.

“El desarrollo de este proyecto se podrá llevar a cabo con la asignación de recurso, el cual ya ha sido solicitado a la Dirección de Finanzas, las especificaciones técnicas con mejoras de diseño de trenes férreos han sido revisadas por la Gerencia de Ingeniería de Material Rodante”, se indica.

Se especifica que la adquisición de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades en total, es para dar servicio en la Línea ampliada de Tláhuac a Observatorio, beneficiando a la población que vive en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco y Alvaro Obregón.

Se detalla que serán 12 trenes nuevos de rodadura férrea de siete carros con tecnología reciente para la Línea 12 del Metro.

El diseño de los trenes tiene que ser para una vida útil mínima de 30 años, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser capaces de operar, ya sea en túnel o a la intemperie, en este último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México, considerando que cubrirán un recorrido aproximado de 150 mil kilómetros por tren anualmente, señala el informe.

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En mayo pasado, EL UNIVERSAL publicó que la ampliación de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio, quedaría concluida en 2028, según informó Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi).

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