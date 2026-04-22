La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, aseguró que se actuó con disposición permanente al diálogo ante la renuncia a la militancia panista de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien acusó este miércoles al partido de intentar descarrilar su gobierno.

En un pronunciamiento, Acción Nacional subrayó que es absolutamente falso que no hayan existido canales de comunicación con la alcaldesa: “El PAN buscó de manera reiterada, formal y directa, establecer reuniones de trabajo a nivel municipal, estatal y nacional, mismas que no fueron atendidas”, señaló.

Por ello, el blanquiazul rechazó cualquier intento de responsabilizar al partido, después de que Gutiérrez Campos denunció en un video que el PAN se ha convertido en un instrumento que está dañando a León, “uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país”.

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“En un momento donde la ciudadanía exige claridad, legalidad y congruencia, el PAN no será omiso. La exigencia de rendición de cuentas no es negociable y debe aplicarse sin excepciones”, agregó.

Según el partido, ningún interés personal ni presión de grupo estará por encima del proyecto de “bien común” que militantes y ciudadanos han respaldado.

Por ello, dijo que pese a la renuncia de la presidenta municipal de León, se mantendrá unido, firme y con rumbo, en donde los ediles que aún militan en sus filas trabajarán con visión humanista.

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“Las candidaturas no se imponen”: PAN

El PAN indicó que tras su proceso de relanzamiento y apertura a la ciudadanía, la selección de candidaturas se realizará mediante procesos transparentes, democráticos y abiertos, sin discrecionalidad.

“Las candidaturas no se negocian, no se condicionan y no se imponen y, por tanto, ninguna presión nos hará cambiar esta decisión. Será la ciudadanía quien defina a las y los mejores perfiles. Ese método es definitivo”, insistió.

Por ello, respondió a la presidenta municipal que los resultados no dependen de un solo nombre, sino de un proyecto sólido respaldado por la confianza ciudadana.

“En el PAN nunca celebraremos una pérdida, ni tampoco daremos marcha atrás a las decisiones que nos harán mantener y recuperar cada vez más la confianza de la gente”, concluyó.

Cabe resaltar que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha expresado interés por abanderar a Alejandra Gutiérrez en la próxima contienda para la Gubernatura de Guanajuato, y ha vertido elogios para ella.

En las elecciones pasadas, Gutiérrez cedió a sus aspiraciones a la candidatura al Gobierno del Estado para dejar el paso libre a Libia Dennise García Muñoz Ledo, actual mandataria estatal.

Con información de Xóchitl Álvarez.*

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