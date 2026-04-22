En medio de acusaciones mutuas de traidores y narcos, Morena y PAN aprobaron durante sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado un punto de acuerdo para invitar a una reunión de trabajo, el próximo martes, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para que expliquen la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad.

Oposición ve "sesgo político" en invitación

El coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya Cortés, reprochó el sesgo político de esa invitación, pero apoyó la asistencia de la mandataria chihuahuense al Senado “para dar clases de cómo se combate al crimen organizado”. Al mismo tiempo, exigió que también se cite a los gobernadores morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha, y Baja California, Marina del Pilar Olmedo, “para que expliquen sus vínculos con el narcotráfico”.

“Nosotros no tenemos inconveniente de que ella (Maru Campos) venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Qué bueno que venga la gobernadora y vamos a votar a favor.

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“¿Qué les exigimos? Que con esa misma vehemencia, y no se queden callados como momias, contesten la pregunta. ¿Están de acuerdo en que venga Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, a explicar sus vínculos con el Mayo Zambada? ¿Están de acuerdo a que venga la gobernadora de Baja California a explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo? Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena”, retó.

Noroña acusa "hecho gravísimo" del gobierno de Chihuahua

El también morenista Gerardo Fernández Noroña afirmó que la incursión de agentes de la CIA sin el conocimiento y autorización del gobierno federal no se puede tolerar.

“Es un hecho gravísimo que hayan disfrazado de agentes estatales a agentes de la CIA y no se los vamos a permitir”, advirtió.

Senado, sin facultad para lo que se pretende: Colosio

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que no existe fundamento constitucional para citar a ningún gobernador del país a dar explicaciones o rendir cuentas.

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“Con todo respeto que merece esta comisión, no tiene en su base una cuestión constitucional, sino una motivación 100 por ciento política. Por favor, empecemos reconociendo eso. El Senado no tiene la facultad constitucional que se pretende”, enfatizó.

“La Gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado, no le rinden cuentas a este Senado. Le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua. Le rinden cuentas a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad”, puntualizó.

Durante la sesión, que se prolongó por casi tres horas, la senadora del PAN Lilly Téllez acusó al exgobernador de Chihuahua Javier Corral de traicionar y entregar al crimen organizado a la periodista Miroslava Breach, asesinada en la puerta de su casa.

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También arremetió contra el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien llamó “Changoleón”, para cuestionarlo por su “mansión” en Tepoztlán, Morelos.

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“¡Changoleón!… Todo México quiere saber de dónde sacaste el dinero para comprarte una mansión. Todo México quiere saber por qué usted se levanta de todos los lugares en donde le preguntan por la corrupción de la mansión.

“Le estoy hablando a Changoleón. Toda la gente… se puso el saco porque le dije Changoleón. Todo México quiere que usted conteste de dónde sacó la riqueza para vivir ahora defendiendo privilegios empezando por su mansión. Eso es todo. Y sí, lo aludí al Changoleón”, señaló.

Entre risas y carcajadas, el senador morenista Oscar Cantón Zetina, presidente de la comisión, dio la palabra a Fernández Noroña por alusiones personales.

“Yo he comentado que esa injuria racista y clasista de un hombre que vivía en situación de calle me honra y me enorgullece mucho. Yo prefiero representar a un hombre en situación de calle que a los traidores al pueblo y las traidoras a la patria de Acción Nacional que le abrieron la puerta a la CIA para hacer acciones de contra de un gobierno democrático. Aquí las majaderías, muy sereno se los digo: el pueblo de México sabe que ustedes son colaboradores de la CIA. El pueblo de México sabe que ustedes están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos. El pueblo de México sabe que son traidores a la patria y traidores al pueblo y en la elección de 2027 tendrán el pago justo a su traición”, afirmó.

Al final, 15 senadores votaron a favor y solo uno en contra (Luis Donaldo Colosio), del punto de acuerdo “por el que se invita a respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad la violación a la ley de seguridad nacional la omisión de informar oportunamente al gobierno de México la falta de coordinación institucional con la federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del estado mexicano queda aprobado”.

El dictamen será discutido y votado hoy mismo en el pleno del Senado.

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