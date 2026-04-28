Luego de que colectivos y madres buscadoras presentaron una solicitud de juicio político contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este es un país libre.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que “el asunto es si tiene fundamento”.

“Quien quiera promover un asunto político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto es si tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hermana de un desaparecido político de la época en que el Estado sí desaparecía”, dijo.

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En el caso de las desapariciones en México, acusó que se quiere dar la idea de que el gobierno “no hace nada” y afirmó que se trabaja con colectivos y familiares de personas desaparecidas, así como en políticas para que no haya este delito.

Señaló que a los colectivos no se les puede impedir que hagan labores de búsqueda y destacó que la Guardia Nacional les brinda acompañamiento.

Tras la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a México, Volker Türk, la Mandataria federal insistió en que seguirá la colaboración como con cualquier otra institución de Naciones Unidas.

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Agregó que la Secretaría de Gobernación (Segob) seguirá informando sobre acciones relacionadas con derechos humanos.

“Somos un gobierno que respeta los derechos humanos, somos un gobierno que no reprime, somos un gobierno que promueve la libertad de expresión, que garantiza la libertad de manifestación, que garantiza la libertad de reunión, que garantiza las libertades en México, que garantiza la libertad de prensa”, aseguró.

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