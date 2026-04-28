El beneficio neto del fabricante chino de autos eléctricos BYD cayó 55% en el primer trimestre del año, según un documento presentado en la Bolsa de Hong Kong, en medio de una baja demanda doméstica.

El gigante de los vehículos eléctricos y de las baterías, radicado en Shenzhen, tuvo un beneficio neto de 4.08 trillones de yuanes (598 millones de dólares) en los primeros tres meses del año, es decir, un descenso interanual del 55%, apunta el comunicado.

Los ingresos durante ese tiempo fueron de 150.2 trillones de yuanes, que representan una bajada de 11.8% respecto al año anterior.

BYD vendió más autos eléctricos que Tesla el año pasado, superando a su rival estadounidense por primera vez en esa categoría.

Sin embargo, el hecho de que las condiciones del mercado chino sean cada vez más difíciles ha afectado a su rentabilidad.

La desaceleración de la demanda interna se ha visto agravada por la reciente supresión gradual de determinadas ayudas públicas para la compra de vehículos de nuevas energías.

Aunque BYD y otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos se están viendo afectados por los aranceles establecidos en Estados Unidos, sus autos están teniendo éxito en el sureste asiático, Medio Oriente y Europa.

Algunos analistas apuntan que el repunte del precio del petróleo causado por la guerra en Medio Oriente podría impulsar la demanda de coches eléctricos.

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