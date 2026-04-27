Nueva York. — La escalada bélica en Medio Oriente y la disrupción del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo, están alterando las perspectivas de negocio de las aerolíneas estadounidenses, que han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible.

La primera gran señal llegó esta semana de la mano de United Airlines, que rebajó sus previsiones anuales y anunció una reducción de capacidad, con menos vuelos y ajustes en su red de rutas.

La empresa indicó que sus gastos en combustible crecieron 340 millones de dólares en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, y prevé un precio medio del galón (3.78 litros) de queroseno de 4.30 dólares (180 dólares por barril) para el segundo.

Antes del estallido del conflicto en Medio Oriente, el combustible para aviación se situaba en 2.1 o 2.2 dólares por galón (90 dólares por barril) en Estados Unidos.

El combustible suele representar entre 20% y 35% de los costos operativos de las aerolíneas y, ante esta tesitura, el CEO de United, Scott Kirby, anticipó que la empresa mantendrá una estrategia “prudente” a corto plazo y que buscará contener costos, aunque defendió la solidez financiera de la firma.

Días después, American Airlines siguió el mismo camino al revisar a la baja sus expectativas de beneficios para 2026 y advertir de un alza superior a 4 mil mdd en costes asociados al combustible.

El director ejecutivo de la aerolínea, Robert Isom, aseguró que la compañía reaccionará con rapidez, “adaptando la oferta de vuelos si fuera necesario”.

Aunque Estados Unidos goza de una posición más sólida que Europa o Asia por su capacidad productora de petróleo y refinado, las grandes aerolíneas del país no han escapado al impacto de una subida que afecta a márgenes, rutas y planes de crecimiento.

Según explicó el académico Antonio Jesús García Amate, profesor de UNIE Universidad, hay una diferencia clave entre las aerolíneas estadounidenses y las europeas: en Estados Unidos apenas se utilizan mecanismos de protección para asegurar costos a largo plazo, por lo que quedan más expuestas a subidas repentinas del mercado de combustibles.

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