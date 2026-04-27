El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que el precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.22 pesos por litro, con una tendencia en la que la mayoría de las estaciones de servicio se mantienen por debajo de los niveles más altos.

Durante su reporte semanal en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el 71.64% de las gasolineras en el país venden el diésel en menos de 28.28 pesos por litro, mientras que un 7.79% lo comercializa en rangos intermedios.

En contraste, señaló que el 20.57% de las estaciones aún registra precios superiores a 28.51 pesos, por lo que continúan siendo señaladas dentro del monitoreo del organismo.

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Escalante subrayó que, aunque persisten casos de establecimientos con precios elevados, el porcentaje de estaciones con costos más accesibles ha ido en aumento en las últimas semanas.

"Estamos acercándonos a un porcentaje mucho más alto, y con los anuncios recientes seguramente las estaciones van a cumplir al 100% en vender diésel en menos de 28 pesos”, afirmó.

En cuanto a la gasolina regular, el titular de Profeco indicó que el precio promedio nacional se encuentra en 23.67 pesos por litro, sin que en los casos monitoreados se detecten márgenes de ganancia superiores a los dos pesos, conforme al acuerdo vigente.

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Profeco mantiene monitoreo en gasolineras

El funcionario también destacó que la dependencia mantiene operativos de verificación en todo el país.

Entre el 13 y el 24 de abril se realizaron 107 visitas a estaciones de servicio, aunque únicamente en 18 casos fue necesario colocar lonas de advertencia por precios elevados, ya que en la mayoría de los casos los establecimientos justificaron previamente sus costos.

Finabien se mantiene como la mejor remesadora en 6 meses

En otro tema, Escalante señaló que, en el monitoreo de servicios de envío de dinero, la Financiera del Bienestar (Finabien) se ha consolidado durante seis meses como la mejor opción para transferencias a cuenta.

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Explicó que, en un ejercicio con un envío promedio de 400 dólares, ofrece hasta 7,102.51 pesos, superando a otras remesadoras del mercado.

Finalmente, reiteró el llamado a las personas consumidoras a utilizar las herramientas digitales de Profeco, como el mapa de precios de combustibles, para identificar las estaciones que ofrecen costos justos y tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.

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