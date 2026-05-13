En abril, la producción de camiones pesados se ubicó en 12 mil 306 unidades, lo que representa un incremento de 8.7% en comparación con abril de 2025, según cifras del Inegi.

Mientras que en el acumulado enero-abril, la producción de camiones pesados alcanzó 41 mil 071 unidades, una disminución de -22% frente al mismo periodo de 2025.

En cuanto a exportación, en abril se enviaron 10 mil 042 vehículos pesados al extranjero, lo que representa una variación de 12% respecto a abril de 2025.

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En el acumulado a abril, las exportaciones sumaron 33 mil 592 unidades, una variación de -21.5% frente a las unidades exportadas en el mismo periodo de 2025.

Al respecto, Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) dijo que los principales indicadores del sector muestran señales graduales positivas, particularmente ante las acciones implementadas para impulsar la inversión, la infraestructura y la competitividad de la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México.

Las ventas al mayoreo de vehículos pesados, es decir, de los fabricantes a las agencias, alcanzaron un total de 2 mil 364 unidades en abril, un 19.2% más respecto a abril de 2025.

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En el acumulado enero-abril, las ventas al mayoreo llevan una caída de -10.6%, con la colocación de 8 mil 860 unidades.

Osorio destacó la importancia de mantener la integración regional de Norteamérica y reiteró que el organismo continuará trabajando de forma estratégica y cercana con las autoridades mexicanas y con su contrapartes en Estados Unidos, durante las mesas de trabajo en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México cuenta con una industria de vehículos pesados sólida, resiliente y altamente integrada con América del Norte.

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“Hoy más que nunca es fundamental impulsar condiciones de certidumbre jurídica, fortalecer la proveeduría regional y seguir promoviendo inversiones que permitan mantener el liderazgo manufacturero y exportador de nuestro país”, destacó Osorio.

Asimismo, la Anpact respaldó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados impulsado por el gobierno federal, el cual busca acelerar la renovación de la flota nacional mediante incentivos fiscales y esquemas de financiamiento con garantías de Nafin, particularmente para los pequeños transportistas.

Este programa contribuirá a impulsar unidades con tecnologías avanzadas como diésel Euro VI, gas natural y eléctricos, además de reducir emisiones contaminantes y fortalecer la productividad del autotransporte, sector que moviliza más del 80% de las mercancías en el país.

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Asimismo, reiteró la importancia de continuar implementando acciones para contener la importación de vehículos pesados usados desde Estados Unidos, que entran subvaluados al país, además de que generan un impacto negativo en la seguridad vial, el medio ambiente y distorsionan el mercado interno.

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