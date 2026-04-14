De enero a marzo se fabricaron 28 mil 765 vehículos pesados, 30.4% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se fabricaron 41 mil 316 unidades, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

El segmento de tractocamiones ha encontrado la mayor contracción, con la fabricación de 31% menos unidades; seguido del de carga, -30.6%; y autobuses de pasajeros, -28%.

El único segmento con crecimiento en producción corresponde a los autobuses foráneos, con 17.4% más, al fabricarse 162 unidades.

En cuanto a exportación de vehículos pesados, se colocaron 23 mil 550 unidades, 30.3% menos con respecto al primer trimestre de 2025.

La exportación de camiones pesados hacia Estados Unidos lleva una caída acumulada a marzo de 33%, con el envío de 21 mil 661 unidades. A Ecuador también cayeron 26% en el primer trimestre.

Por el contrario, las exportaciones de camiones hacia Canadá crecieron 14.6%; a Perú, 8.7%; a Colombia, 152%; y a Guatemala, 73%.

En cuanto ventas al mayoreo, es decir, de fabricantes a distribuidores, se colocaron 6 mil 496 vehículos pesados, 18% menos que durante el primer trimestre del año anterior.

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