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Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas bimetálicas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
Las nuevas piezas son de edición limitada y de curso legal conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir que la población las podrá utilizar para realizar cualquier tipo de pago.
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¿Dónde y cuándo puedo adquirir monedas conmemorativas del Mundial 2026?
Informó que estarán disponibles a través del sistema bancario a partir de la próxima semana.
Habrá monedas que fueron acuñadas en oro y plata que se pondrán a la venta al público en general en México a partir de la segunda quincena de mayo a través de distribuidores autorizados, como son:
- Casa de Moneda de México
- Museo Interactivo de Economía (Mide), entre otros
Nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo, y las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.
¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial?
El Banco Central mencionó que esta colección, está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos cuatro de oro y cuatro de plata.
Fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.
Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos y las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de 25 pesos para las de oro, en tanto que para la de plata y de 10 pesos.
Las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, al Escudo Nacional con la leyenda: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior.
Los motivos en relieve al reverso de la moneda dedicada a la Ciudad de México muestra, a la izquierda, a un jugador de fútbol con un balón y, a la derecha, al Ángel de la Independencia.
En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.
En el contorno inferior y en semicírculo, la identidad gráfica definida por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para representar a la Ciudad de México y la leyenda: “ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA”.
Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda: “CIUDAD DE MÉXICO”; y, la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.
Las monedas dedicadas a la ciudad sede de Guadalajara presentan, al centro, un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda, un balón de fútbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.
En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”. A su vez, en el exergo, la palabra “MÉXICO”, y a su derecha, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Guadalajara.
Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda: “GUADALAJARA”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro, y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.
Las referentes a la ciudad sede de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.
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En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.
A la izquierda, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y, a la derecha de esta, el texto “PASEO SANTA LUCÍA” en vertical.
Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda “MONTERREY”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro, la palabra “MÉXICO” y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.
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