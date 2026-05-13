Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas bimetálicas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Las nuevas piezas son de edición limitada y de curso legal conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir que la población las podrá utilizar para realizar cualquier tipo de pago.

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¿Dónde y cuándo puedo adquirir monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Informó que estarán disponibles a través del sistema bancario a partir de la próxima semana.

Habrá monedas que fueron acuñadas en oro y plata que se pondrán a la venta al público en general en México a partir de la segunda quincena de mayo a través de distribuidores autorizados, como son:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía (Mide), entre otros

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo, y las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial?

El Banco Central mencionó que esta colección, está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos cuatro de oro y cuatro de plata.

Fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos y las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de 25 pesos para las de oro, en tanto que para la de plata y de 10 pesos.

Moneda Conmemorativa de la CDMX. (13/05/26) Foto: Banxico

Las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, al Escudo Nacional con la leyenda: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior.

Los motivos en relieve al reverso de la moneda dedicada a la Ciudad de México muestra, a la izquierda, a un jugador de fútbol con un balón y, a la derecha, al Ángel de la Independencia.

En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.

Moneda conmemorativa de Monterrey. (13/05/26) Foto: Banxico

Moneda conmemorativa de Guadalajara.(13/05/26) Foto: Banxico

En el contorno inferior y en semicírculo, la identidad gráfica definida por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para representar a la Ciudad de México y la leyenda: “ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA”.

Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda: “CIUDAD DE MÉXICO”; y, la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

Las monedas dedicadas a la ciudad sede de Guadalajara presentan, al centro, un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda, un balón de fútbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.

El Banco Central emitió 12 monedas de edición limitada con imágenes del Ángel de la Independencia, el Cerro de la Silla y los Arcos de Zapopan.(13/05/26) Foto: Banxico

En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”. A su vez, en el exergo, la palabra “MÉXICO”, y a su derecha, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Guadalajara.

Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda: “GUADALAJARA”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro, y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

Las referentes a la ciudad sede de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.

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En el contorno superior, la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.

A la izquierda, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y, a la derecha de esta, el texto “PASEO SANTA LUCÍA” en vertical.

Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda “MONTERREY”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro, la palabra “MÉXICO” y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

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