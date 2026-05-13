La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio dijo que la demarcación está lista para recibir a los turistas y visitantes con motivo de la Copa Mundial de Futbol, con la que se busca dar a conocer la oferta cultural, artística, deportiva e histórica, así como detonar la economía local.

“Traeremos variedad musical, deportiva, gastronómica, donde la gente que venga de otras latitudes del mundo a lo mejor no va a tener tiempo de recorrer todo el país; pues decirles que tienen la oportunidad de tener un pedacito de la patria de México aquí, ese es nuestro reto y lo que estamos presentando”, explicó la edil.

En Tlalpan se llevará a cabo el Festival Futbolero en el Deportivo Vivanco y el mundial de barrio, donde se usarán canchas rehabilitadas para la copa local.

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Osorio informó que se rehabilitaron 41 canchas, 21 por parte del Gobierno capitalino y 20 por la alcaldía, y se desarrolló una agenda para reactivarlas.

De igual forma, se pintarán murales conmemorativos a lo largo de la alcaldía y el más grande estará en un muro de la carretera federal a Cuernavaca.

La alcaldesa dijo que habrá festivales de teatro, danza, música, gastronomía y la primera Feria de la Barbacoa. | Foto: Especial.

La alcaldesa dijo que habrá festivales de teatro, danza, música, gastronomía, la primera Feria de la Barbacoa, experiencia de Fogones de México, ceremonias prehispánicas, fin de semana por el Día del Padre, feria del taco y Festival del Caldo Tlalpeño.

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Asimismo, se presentó el Pasaporte Turístico de Tlalpan con el que se obtendrán descuentos en restaurantes emblemáticos de la demarcación.

Además, la plaza principal de la alcaldía será adornada con temática de fútbol, habrá cancha neón y exposición en la Casa Cultural Frissac, así como activaciones en el Museo de Historia de Tlalpan y en la Plaza del Bolero.

La alcaldesa aseguró que con estas actividades se busca que la gente viva el mundial a pesar de no tener acceso a un partido oficial.

"Que el mundial no solamente se viva de quienes pueden pagar un acceso al Estadio Banorte, sino que se viva en el barrio, la colonia".

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JACL