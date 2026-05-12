Un hombre identificado como Jorge Luis fue asesinado a balazos la tarde de este martes en calles de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, luego de ser perseguido por sujetos armados que viajaban en un vehículo y una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta BMW sobre la calle Frontera cuando fue interceptada por sus agresores frente a una clínica ubicada casi en el cruce con avenida Chapultepec.

Testigos señalaron que los responsables venían siguiéndolo desde varias calles atrás y, al darle alcance, abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.

Asesinan a un hombre que viajaba en una motocicleta sobre la calle Frontera esquina con avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte. | Foto: Valente Rosas.

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La agresión provocó una intensa movilización policiaca y de servicios de emergencia en la zona; sin embargo, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento de un hombre de 28 años que fue hallado sin vida por disparos de arma de fuego en la calle Frontera, casi esquina con avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte.

Según la dependencia, el hombre viajaba en motocicleta cuando los tripulantes de un vehículo lo siguieron por varias calles y posteriormente realizaron detonaciones en su contra.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. | Foto: Valente Rosas.

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Policías capitalinos acordonaron la escena mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo.

Las autoridades ya analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar el automóvil involucrado y ubicar a los probables responsables del ataque, quienes lograron huir tras la agresión.

Balean a hombre que circulaba en su motocicleta en calles de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.



El masculino de aproximadamente 30 años de edad fue alcanzado por otros dos sujetos que viajaban en motocicleta y le dispararon en calle Frontera.



La zona permanece… pic.twitter.com/QO9UBOFxQN — El Universal (@El_Universal_Mx) May 13, 2026

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JACL/cr