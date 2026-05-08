Tal y como se anticipó, el Banco de México (Banxico) recortó ayer la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en 6.50%, nivel que no se veía desde marzo de 2022.

Es el segundo ajuste a la baja de manera consecutiva en lo que va de 2026 que hace la Junta de Gobierno para la tasa de referencia en el costo del dinero prestado.

Nuevamente la decisión fue por mayoría con el aval de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y de los subgobernadores Omar Mejía y Gabriel Cuadra.

Juzgaron apropiado realizar una disminución adicional a la tasa de referencia y concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024.

Hacia adelante, consideraron que sería apropiado mantener la tasa en su nivel actual.

Votaron por no hacer ningún cambio a la restricción monetaria los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja Gómez, al igual que en la decisión anterior.

En el comunicado, Banxico destacó que en el primer trimestre de 2026 la actividad económica registró una contracción y se prevé un mayor grado de holgura al anticipado; ante ello, aseguró que persisten importantes riesgos a la baja a futuro para el Producto Interno Bruto (PIB).

Al mismo, tiempo reconoció que las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos.

De ahí que ajustó al alza los pronósticos de la inflación general para el segundo y tercer trimestre, ante niveles previstos más elevados para la no subyacente en ese lapso. En tanto, para la subyacente no se modificaron.

Para el periodo de abril a junio la revisión pasó de 4% a 4.1%, y para el de julio a septiembre subió a 3.8%, desde un nivel previo de 3.7%. Ratificó que la inflación general convergerá a la meta puntual de 3% al segundo trimestre de 2027.

Skandia ponderó que la decisión de Banxico se dio en un contexto de debilidad económica interna y volatilidad global por las tensiones geopolíticas.

Franklin Templeton México mencionó que no hubo ninguna sorpresa, pues el anuncio estuvo en línea con lo que ya habían descontado el mercado y analistas.

“En síntesis: recorte esperado, pausa confirmada, y la siguiente ventana relevante para acción monetaria se ubica en 2027”, escribió en un reporte el vicepresidente y codirector de inversiones, Luis Gonzali.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, fue un error haber flexibilizado más la política monetaria, ya que se envía un mensaje equivocado al mercado sobre el combate a la inflación, y hace más vulnerable al peso.

La especialista manifestó que la reducción se dio no obstante las presiones inflacionarias y los riesgos que siguen latentes en un ambiente de alta incertidumbre.

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