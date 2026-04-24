Durante la primera quincena de este mes la inflación general moderó su paso, al descender ligeramente del nivel de 4.59% al cierre del mes pasado a 4.53% anual, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, a pesar de los acuerdos voluntarios entre el gobierno federal con productores y comercializadores, así como los subsidios a combustibles para suavizar los precios al consumidor, los alimentos frescos y la gasolina premium siguieron al alza.

Fuente: Inegi

Los precios de los agropecuarios se desaceleraron a 8.68% a tasa anual desde la medición previa de 8.77%. Sin embargo, el rubro de frutas y verduras repuntó de 21.77% a 23.03% a tasa anual.

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Productos PACIC

El jitomate, parte de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), renovado hace una semana por seis meses adicionales, continuó encabezando la lista de los productos con los mayores aumentos con 126% anual.

Al cierre de marzo el precio superó 60 pesos por kilo, y aunque ya descendió a entre 45 y 55 pesos, sigue afectando a los hogares.

El chile también tuvo subidas importantes en la primera mitad del cuarto mes de 2026: el serrano se encareció 67.3% anual; el poblano, 74.6%, y otros chiles frescos, como el jalapeño, que es parte del Pacic, aumentaron 57.3%.

Lo mismo ocurrió con la cebolla, también parte del Pacic, pues reportó una variación anual de 17.9%, y no baja de 30 pesos por kilo en mercados y tianguis.

Así, las loncherías, fondas, torterías y taquerías tuvieron un aumento de 8.7% anual en la primera quincena de abril, tras registrar 8.7% en la quincena previa.

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Con estímulo fiscal

La gasolina de alto octanaje o premium presentó un ascenso de 9.7% anual, su mayor alza desde la segunda quincena de febrero de 2022, cuando se encareció 11.5%, y pese a que los consumidores de ese combustible reciben un estímulo fiscal para que no paguen la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Otro efecto de las presiones en combustibles por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente lo resintieron los mexicanos por el mayor costo del autobús urbano, con 6.7% anual de avance, siendo su mayor incremento desde la primera quincena de julio de 2020.

Valmex destacó que el resultado a tasa anual hiló cuatro quincenas consecutivas fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico,) que es de 3% con un intervalo de un punto más/menos.

Señaló que el componente no subyacente, que incluye precios de frutas, verduras y energéticos, se elevó 5.41% en término anual.

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Al respecto, Finamex destacó en un análisis que el componente no subyacente repuntó dado que el rebote del jitomate elevó la inflación anual de frutas y verduras de regreso a 23.03%.

“La sorpresa al alza en la [inflación] general fue el resultado de dos fuerzas que no se compensaron plenamente: un repunte del jitomate más pronunciado de lo anticipado dentro del no subyacente, y una caída en la electricidad mayor a la proyectada”, destacó.

No obstante, para la directora de Análisis Económico y Financiero en Banco Base, Gabriela Siller, si bien la inflación se desaceleró, sigue siendo alta.

Lleva 141 quincenas por encima de 3%, mientras que el componente subyacente, que determina la trayectoria para el mediano y largo plazo, acumula 231 quincenas consecutivas por arriba del mismo nivel.

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A la baja

El reporte del Inegi destaca que la energía descendió, lo que, según Valmex, fue por la entrada de los subsidios para los energéticos.

De igual manera, el precio del aguacate se redujo 37% anual, la mayor disminución desde junio de 2023, y lleva 19 quincenas consecutivas a la baja, además de que se trató del alimento que más se abarató en la lista del Inegi.

La pera fue el segundo alimento que bajó más de precio, al costar 25.5% menos que hace un año, mientras que el tercer lugar se lo llevó el huevo, con reducción de 18% y lleva 13 quincenas a la baja.

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Localidades caras

Oaxaca y Chiapas, los dos estados con más pobreza del país, sufrieron la mayor inflación, con tasas de 5.8% y 5.5% anual, respectivamente. Quintana Roo, la joya del turismo mexicano, también padeció un incremento de 5.5%.

Por el contrario, en Baja California y Baja California Sur se enfrentaron a una inflación de 2.8% en ambos casos, la menor del país.

Así, hay opiniones divididas entre analistas, pues algunos piden prudencia para la siguiente reunión de política monetaria de mayo, y otros esperan un recorte más a la tasa de referencia.

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