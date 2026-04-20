La crisis petrolera actual se produce bajo condiciones macroeconómicas particulares, y no se están traduciendo directamente en presiones sobre los precios de la gasolina a nivel nacional, aseguró el subgobernador del Banco de México (Banxico).

En tanto que los recientes incrementos en frutas y verduras tienden a disiparse rápidamente, enfatizó.

De ahí que aseguró que el repunte de la inflación no se debe al incremento generalizado de los precios, según una presentación que difundió Banxico que el funcionario tuvo en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

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Mostró que mientras que el alza de los petroprecios en 2022 por la guerra en Ucrania superaron los 123.7 dólares por barril, ahora de septiembre del 2025 a la fecha la cotización máxima ha sido de 111.54 dólares.

Señaló que la inflación de mercancías, excluyendo los componentes afectados por las actualizaciones fiscales, se ha mantenido estable.

Indicó que los datos mensuales de inflación confirman el efecto puntual de las actualizaciones fiscales.

Puso de manifiesto que la inflación en el sector servicios disminuyó de forma moderada y heterogénea.

Inflación no presenta aumento generalizado. Foto: Especial

Mientras que los servicios relacionados con la alimentación han demostrado persistencia.

Por eso, aseguró que los repuntes de la inflación no son generalizados, sino que reflejan las presiones derivadas de los precios de los alimentos.

En tanto el crecimiento previsto se mantiene por debajo de las cifras históricas, ponderó.

Sin embargo, dijo que el desempeño de la actividad económica no ha reflejado las presiones de la demanda por lo que se prevé un ritmo de crecimiento superior al del año pasado, aunque seguirá siendo moderado.

De los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento mencionó la intensificación de la incertidumbre relacionada con las políticas comerciales.

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También la escalada de los conflictos geopolíticos, con un impacto negativo en la economía global y un crecimiento económico de Estados Unidos inferior a las expectativas.

Al alza, el subgobernador señaló como riesgos una revisión exitosa del T-MEC y una menor incertidumbre respecto a la política comercial estadounidense.

De igual manera consideró que el crecimiento económico de EU supere las expectativas, avances en proyectos de infraestructura, y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA genere un impulso a la actividad económica mayor de lo esperado.

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