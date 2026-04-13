Aldo Dylan Heffner Rodríguez, fue nombrado como nuevo economista en jefe del Banco de México (Banxico), puesto que estuvo vacante desde octubre de 2025 cuando renunció Alejandrina Salcedo Cisneros.

La junta de gobierno del Instituto Central aprobó a Heffner para ocupar la dirección general de Investigación Económica a partir de este 13 de abril de 2026.

Antes de esta nueva responsabilidad, era el director de Medición Económica, cargo que tendrá ahora Nicolás Emiliano Amoroso Plata.

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Tras aparecer ya en el organigrama de Banxico, el ITAM felicitó a su exalumno de la licenciatura de Economía.

Por medio de la oficina de exalumnos, el ITAM destacó que a lo largo de su trayectoria en Banxico, Heffner se desempeñó como director de Medición Económica desde 2018.

Mencionó que ha participado en el análisis de temas vinculados con crecimiento, productividad y mercado laboral.

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Además de su formación en el ITAM, cuenta con estudios de posgrado en economía en Northwestern University.

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