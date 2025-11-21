Sin importar la edad, la aparición de canas es un proceso natural y que poco a poco va tiñendo nuestro cabello de tonos grises. Aunque no representan un riesgo, para muchas personas sí son motivo de inseguridad.

Si tú eres una de ellas, lo primero que debes saber es que no hay motivo para sentirte mal por la salida de esos cabellitos. Al contrario, hay una serie de prácticas que puedes adoptar para sentirte rejuvenecida.

En De Última te compartimos las mejores opciones para pintar las canas, ya sea que prefieras un tinte o una técnica de coloración para camuflarlas.

Así puedes integrar las canas a tu look sin necesidad de un cambio drástico. Foto: Freepik

¿Qué color de tinte elegir para cubrir las canas?

Si bien muchas personas prefieren elegir tonos similares a su color natural, con la aparición de canas este proceso puede volverse más complicado y, en ocasiones, hace sentir que la colorimetría no importa.

Según explica el portal especializado WeColor, al igual que el pelo, con el paso del tiempo la piel se aclara ligeramente, mientras que los folículos pilosos producen menos pigmento debido a la pérdida de melanina.

Por lo anterior, se sugiere escoger tonos más claros que el color natural del cabello para iluminar y enmarcar el rostro. Si se desea mayor definición, es mejor llevar un color más oscuro en las raíces.

Otro aspecto clave es llevar las cejas en armonía con el tono del pelo, pues aporta suavidad y equilibrio el look.

¿Qué tintes hacen lucir a las canas más juveniles?

Ahora que ya lo sabes, el secreto para hacer que las canas luzcan más juveniles es elegir un tinte más claro y de alta cobertura, por ejemplo:

Rubio dorado: Aporta un brillo cálido, suaviza los rasgos y ayuda a rejuvenecer la apariencia. Es perfecto para pieles pálidas.

Castaño caramelo: Favorece a las pieles claras; su efecto luminoso hace que el rostro se vea más radiante.

Rubio miel: Ideal para quienes buscan un look fresco, ya que sus matices cálidos modernizan la cara. Se recomienda para pieles medias.

Marrón suave: La tonalidad apropiada para un efecto de teñido natural; favorece a las pieles medias y semi-profundas.

Chocolate: Un tono elegante que cubre por completo las canas y aporta un brillo saludable. Le va mejor a las pieles profundas.

¿Cuáles son las mejores técnicas para rejuvenecer las canas?

A parte de los tintes, existen muchas técnicas que pueden cubrir las canas y su objetivo es crear movimiento para reflejar el brillo:

Mechas en tonos rubios fríos: La diferencia entre los rubios fríos y los tonos plateados es mínima, lo que hace que las raíces grises se noten menos.

Reflejos sutiles en tonos marrones: Aportan dimensión y suavizan la base del pelo, lo que hace que las canas pasen desapercibidas.

Balayage inverso: Es una técnica que degrada el color del cabello y deja la mayor concentración de brillo en la parte superior, esto de acuerdo con el blog de Garnier.

Con los tratamientos adecuados, las canas pueden lucir suaves, brillantes y con mejor textura. Foto: Freepik

Con la técnica correcta, los productos de cuidado adecuados y una seguridad para lucirlas, las canas agregan un toque moderno a tu personalidad.

