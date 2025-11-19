La actriz mexicana Ceci de la Cueva, quien da voz al personaje Glinda en el doblaje en español, rindió un homenaje a la magia del musical con un look digno de una princesa. En la premier de "Wicked: Por siempre", celebrada el 17 de noviembre en Nueva York, lució un vestido rosa pastel de volumen etéreo, firmado por la marca mexicana Iann Dey.

Un vestido rosa pastel de volumen etéreo firmado por la marca mexicana Iann Dey. Foto: Instagram @cecidelacueva

Ceci de la Cueva luce vestido de ensueño hecho en México

La creación de Iann Dey destaca por su silueta amplia y su falda de gran caída, acompañada de un corpiño delicadamente bordado con flores, aplicaciones y un moño estructurado en la parte posterior. La pieza, confeccionada en tonos rosados suaves, captura esa mezcla de fantasía, glamour y romanticismo que caracteriza la esencia de Glinda.

En su mensaje de agradecimiento, Ceci celebró trabajar nuevamente con la dupla creativa: “Gracias amigos Iann Dey por crear siempre desde el gozo, con tanto cariño y pasión de por medio. Siempre será absolutamente divertido y hermoso jugar juntos a través de vestidos de impacto.”

La creación de Iann Dey destaca por su silueta amplia y su falda de gran caída. Foto: Instagram @cecidelacueva

Belleza inspirada en alas de mariposa

Para complementar el look, Ceci de la Cueva apostó por un maquillaje en tonos rosas luminosos, piel fresca y párpados con destellos suaves.

En un video publicado por LeBeauté, la actriz explicó que su beauty look fue inspirado en las alas de las mariposas, buscando reflejar feminidad, ligereza y magia en cada detalle.

El acabado glowy y las pestañas definidas armonizan con la delicadeza del vestido rosa, mientras que su peinado recogido acentúa el porte elegante de la actriz. Ceci agradeció a su equipo glam: “Gracias Alero Mua y Charlotte Tilbury por mi makeup on point.”

Ceci apostó por un maquillaje en tonos rosas luminosos, piel fresca y párpados con destellos suaves. Foto: Instagram @cecidelacueva

El look no solo destacó por su estética impecable, sino también por el orgullo mexicano detrás de cada elemento: desde la moda hasta el maquillaje. En una noche donde el brillo y la fantasía son protagonistas, Ceci de la Cueva reafirmó por qué es una de las figuras más queridas del teatro musical en México, apareciendo en la premier de Wicked: Por siempre como toda una estrella… y sí, con un aura de princesa que encantó a todos.

