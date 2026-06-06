Los pañuelos se posicionan como uno de los accesorios más versátiles debido a su facilidad de combinación para lograr looks casuales y sofisticados. Esta moda dosmilera regresó con mucha presencia y se percibe en redes sociales esta temporada. Si quieres estar al corriente con esta tendencia, en De Última te compartimos 5 opciones distintas de lucir el pañuelo en tus outfits.

El pañuelo es una tendencia dosmilera que regresó para el 2026. Foto: Usnplash

5 opciones para lucir el pañuelo en tus outfits

Existe una infinidad de pañuelos: de colores y con estampados, experiementa con ellos de distintas maneras para elevar tus outfits sin que se note demasiado esfuerzo.

1. Pañuelo como diadema

Una de las maneras más populares de usar el pañuelo es llevarlo como diadema para el cabello. Puedes colocarlo de manera tradicional o cubriendo gran parte de la cabeza. Dicho estilo te remontará a la década de los años 60, elige estampados coloridos o con diseños “psicodélicos” o los que te recuerden a esta temporada para lucir a la moda.

Pañuelo con estampado de lunares como diadema. Foto: Stradivarius

2. Pañuelo como top

Durante las temporadas de calor, el pañuelo puede dar un giro de 180 grados, salir de lo convencional y convertirse en un top improvisado, pero perfecto para la ocasión. Esta opción deja de ser un accesorio para convertirse en una prenda de ropa que se sujetará por un nudo en la espalda. Puedes usar primero un top común y encima llevar el pañuelo.

Pañuelo como top improvisado de color azil con estampado de tigre. Foto: Stradivarius

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3. Pañuelo en bolso

Los listones, llaveros y peluches se convirtieron en el accesorio ideal para adornar tu bolso y el pañuelo no fue la excepción para decorarlo. Asegúrate de sujetar perfectamente el pañuelo en el asa de tu bolsa y listo, es una idea sencilla que te encantará.

Pañuelo sujetado en la correa de la bolsa. Foto: Bimba y Lola

4. Pañuelo en el cuello

Lucir un pañuelo alrededor del cuello definitivamente es signo de elegancia. Para lograr una imagen fresca, se recomienda llevar este accesorio con blusas o vestidos con escote en “V” o “U” para lucir un outfit equilibrado. Aunque también puedes llevarlo con tops ceñidos que cubren el escote.

El pañuelo doblado en triángulo en el cuello es una manera fácil y rápida de sumarlo al outfit. Foto: Mango

5. Pañuelo en la cadera

La última forma es igual de creativa que las anteriores y tiene mucho auge este año, nos referimos a incorporar el pañuelo como un accesorio que envuelve toda tu cintura, puedes usarlo tanto con pantalones como con faldas midi. Como cinturón también se verá increíble y elevará tus outfit “básicos”.

Utiliza tu pañuelo en la cadera o como cinturón para elevar tu outfit. Foto: Zara

¡Y listo! Intenta estas distintas ideas de cómo usar un pañuelo. Experimenta con este accesorio para nuevas combinaciones, le dará un toque moderno a tu estilo. Descubre cuál es tu opción favorita o cuál te favorece más.

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