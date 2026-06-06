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Los pañuelos se posicionan como uno de los accesorios más versátiles debido a su facilidad de combinación para lograr looks casuales y sofisticados. Esta moda dosmilera regresó con mucha presencia y se percibe en redes sociales esta temporada. Si quieres estar al corriente con esta tendencia, en De Última te compartimos 5 opciones distintas de lucir el pañuelo en tus outfits.
5 opciones para lucir el pañuelo en tus outfits
Existe una infinidad de pañuelos: de colores y con estampados, experiementa con ellos de distintas maneras para elevar tus outfits sin que se note demasiado esfuerzo.
1. Pañuelo como diadema
Una de las maneras más populares de usar el pañuelo es llevarlo como diadema para el cabello. Puedes colocarlo de manera tradicional o cubriendo gran parte de la cabeza. Dicho estilo te remontará a la década de los años 60, elige estampados coloridos o con diseños “psicodélicos” o los que te recuerden a esta temporada para lucir a la moda.
2. Pañuelo como top
Durante las temporadas de calor, el pañuelo puede dar un giro de 180 grados, salir de lo convencional y convertirse en un top improvisado, pero perfecto para la ocasión. Esta opción deja de ser un accesorio para convertirse en una prenda de ropa que se sujetará por un nudo en la espalda. Puedes usar primero un top común y encima llevar el pañuelo.
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3. Pañuelo en bolso
Los listones, llaveros y peluches se convirtieron en el accesorio ideal para adornar tu bolso y el pañuelo no fue la excepción para decorarlo. Asegúrate de sujetar perfectamente el pañuelo en el asa de tu bolsa y listo, es una idea sencilla que te encantará.
4. Pañuelo en el cuello
Lucir un pañuelo alrededor del cuello definitivamente es signo de elegancia. Para lograr una imagen fresca, se recomienda llevar este accesorio con blusas o vestidos con escote en “V” o “U” para lucir un outfit equilibrado. Aunque también puedes llevarlo con tops ceñidos que cubren el escote.
5. Pañuelo en la cadera
La última forma es igual de creativa que las anteriores y tiene mucho auge este año, nos referimos a incorporar el pañuelo como un accesorio que envuelve toda tu cintura, puedes usarlo tanto con pantalones como con faldas midi. Como cinturón también se verá increíble y elevará tus outfit “básicos”.
¡Y listo! Intenta estas distintas ideas de cómo usar un pañuelo. Experimenta con este accesorio para nuevas combinaciones, le dará un toque moderno a tu estilo. Descubre cuál es tu opción favorita o cuál te favorece más.
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